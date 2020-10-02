Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Россиянам в Турции придётся получать цифровые пропуска, чтобы ездить на общественном транспорте

Оформить электронный документ можно мгновенно, отправив сообщение на специальный номер.

164

Фото © Pixabay

В Турции иностранным туристам для поездки на общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

Чтобы сдерживать рост заболеваний коронавирусом, важно, чтобы все получали цифровой код, — отметил собеседник агентства.

В России разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

В первую очередь аппараты появятся в аэропортах и метро.

По его словам, получить такой код можно мгновенно, отправив сообщение со своими данными в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию, на номер 2023. Однако делать это нужно с турецкой сим-карты, а если её нет, то можно обратиться за помощью к любому жителю страны и отправить запрос с его мобильного.

До этого цифровой код в Турции ввели для поездок на междугородних автобусах, поездах и самолётах.

Ранее Лайф рассказывал, что суд наказал россиянку, которая привезла из Турции коронавирус.

Выбор редакции

Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекцию

сегодня в 12:46

Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла "тысячи наёмников и террористов" в Карабах

сегодня в 09:12

Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

сегодня в 13:38

Нерпы, рыба и тысячи моллюсков. Камчатский пляж в результате загрязнения покрылся погибшими обитателями моря — видео

сегодня в 14:31

Путин и Пашинян созвонились в третий раз за шесть дней

сегодня в 14:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.