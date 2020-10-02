Россиянам в Турции придётся получать цифровые пропуска, чтобы ездить на общественном транспорте

В Турции иностранным туристам для поездки на общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск, сообщает РИА " Новости " со ссылкой на представителя Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

По его словам, получить такой код можно мгновенно, отправив сообщение со своими данными в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию, на номер 2023. Однако делать это нужно с турецкой сим-карты, а если её нет, то можно обратиться за помощью к любому жителю страны и отправить запрос с его мобильного.