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Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19

Гинцбург отметил, что после получения дозы препарата можно принимать любые лекарства, кроме определённых категорий.

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Фото © Pixabay

Если после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" появилась температура, её следует немедленно сбить, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА &quot;Новости&quot;.

Для этих целей можно принять парацетамол, отметил медик, "ничего вредного из-за этого не будет".

При этом, по словам эксперта, после прививки можно пить комплексные витамины, обезболивающие и другие лекарства, кроме цитостатиков.

Комплексные витамины [принимать после вакцинации] даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства-цитостатики или токсичные для клеток, — сказал он.

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А коллегам американского президента разработчик отечественной вакцины посоветовал обязательно сделать прививку.

Гинцбург отметил, что среди антибиотиков также есть те, которые воздействуют на клетки организма токсично, и их лучше избегать, однако обычно подобные препараты не имеют такого влияния. По словам эксперта, принимать после вакцинации можно и обезболивающие. Никаких противопоказаний к вакцинации нет и при женской менструации, добавил глава центра.

Ранее Гинцбург прокомментировал сообщения о "страшных побочных эффектах" вакцины от коронавируса.

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