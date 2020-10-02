Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19

Если после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" появилась температура, её следует немедленно сбить, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

Для этих целей можно принять парацетамол, отметил медик, "ничего вредного из-за этого не будет".

При этом, по словам эксперта, после прививки можно пить комплексные витамины, обезболивающие и другие лекарства, кроме цитостатиков.

— Комплексные витамины [принимать после вакцинации] даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства-цитостатики или токсичные для клеток, — сказал он.

Гинцбург отметил, что среди антибиотиков также есть те, которые воздействуют на клетки организма токсично, и их лучше избегать, однако обычно подобные препараты не имеют такого влияния. По словам эксперта, принимать после вакцинации можно и обезболивающие. Никаких противопоказаний к вакцинации нет и при женской менструации, добавил глава центра.