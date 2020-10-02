Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19

Если после вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" появилась температура, её следует немедленно сбить, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
Для этих целей можно принять парацетамол, отметил медик, "ничего вредного из-за этого не будет".
При этом, по словам эксперта, после прививки можно пить комплексные витамины, обезболивающие и другие лекарства, кроме цитостатиков.
— Комплексные витамины [принимать после вакцинации] даже очень хорошо. Единственное, не надо принимать лекарства-цитостатики или токсичные для клеток, — сказал он.
Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду ТрампуА коллегам американского президента разработчик отечественной вакцины посоветовал обязательно сделать прививку.
Гинцбург отметил, что среди антибиотиков также есть те, которые воздействуют на клетки организма токсично, и их лучше избегать, однако обычно подобные препараты не имеют такого влияния. По словам эксперта, принимать после вакцинации можно и обезболивающие. Никаких противопоказаний к вакцинации нет и при женской менструации, добавил глава центра.
Ранее Гинцбург прокомментировал сообщения о "страшных побочных эффектах" вакцины от коронавируса.
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