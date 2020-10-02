Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекцию

По мнению эксперта, американский лидер может похвастаться неплохим здоровьем для своих лет.

208

Коронавирус особенно опасен для людей старше 65 лет из-за хронических болезней, которые могут усугубить состояние заразившегося. Об этом телеканалу &quot;360&quot; напомнил врач Тимур Пестерев. Однако президенту США Дональду Трампу, по его словам, осложнения не грозят. Дело в том, что 74-летний политик относительно здоров и находится в неплохой форме, считает медик.

Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду Трампу

А коллегам американского президента разработчик отечественной вакцины посоветовал обязательно сделать прививку.

Насколько я знаю, у Дональда Трампа нет каких-то тяжёлых сопутствующих заболеваний. Я прогнозирую, что он перенесёт либо в лёгкой форме, либо в среднетяжёлой форме заболевание, — рассуждает собеседник телеканала.

Он отметил, что далеко не все люди в таком возрасте могут похвастаться крепким здоровьем. Именно поэтому нельзя забывать об особой опасности коронавируса для пожилых граждан и необходимости беречь себя в период ухудшения эпидемической ситуации.

Голикова: Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию

Чиновница отметила, что 80–85% заболевших CoViD-19 игнорировали санитарные требования.

Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы главы Белого дома. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетом

Медик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".

Тем временем в России за последние сутки было выявлено 9412 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. У 27,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Также зафиксировано 186 смертей. А полностью выздоровело за эти сутки 6054 человека.

Выбор редакции

Трамп во время поездки по Пенсильвании заехал за "лучшей пиццей", но в Сети обратили внимание совсем не на это

20 августа, 23:12

В России разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

сегодня в 12:42

"Рожала меня мама". Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

сегодня в 12:55

Осуждённый за растрату директор Театра на Перовской обвинил своего "адвоката" в вымогательстве двух миллионов

сегодня в 12:38

Родственникам Тесака отказали в повторном осмотре его тела перед похоронами

сегодня в 12:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.