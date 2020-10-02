Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекцию

Коронавирус: Главное
Коронавирус особенно опасен для людей старше 65 лет из-за хронических болезней, которые могут усугубить состояние заразившегося. Об этом телеканалу "360" напомнил врач Тимур Пестерев. Однако президенту США Дональду Трампу, по его словам, осложнения не грозят. Дело в том, что 74-летний политик относительно здоров и находится в неплохой форме, считает медик.
Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду ТрампуА коллегам американского президента разработчик отечественной вакцины посоветовал обязательно сделать прививку.
— Насколько я знаю, у Дональда Трампа нет каких-то тяжёлых сопутствующих заболеваний. Я прогнозирую, что он перенесёт либо в лёгкой форме, либо в среднетяжёлой форме заболевание, — рассуждает собеседник телеканала.
Он отметил, что далеко не все люди в таком возрасте могут похвастаться крепким здоровьем. Именно поэтому нельзя забывать об особой опасности коронавируса для пожилых граждан и необходимости беречь себя в период ухудшения эпидемической ситуации.
Голикова: Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляциюЧиновница отметила, что 80–85% заболевших CoViD-19 игнорировали санитарные требования.
Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы главы Белого дома. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетомМедик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".
Тем временем в России за последние сутки было выявлено 9412 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. У 27,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Также зафиксировано 186 смертей. А полностью выздоровело за эти сутки 6054 человека.
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