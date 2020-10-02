Осуждённый за растрату директор Театра на Перовской обвинил своего "адвоката" в вымогательстве двух миллионов

Бывший директор Московского драматического театра на Перовской Андрей Панченко написал заявление в полицию на своего экс-юриста, которая выманила у него два миллиона рублей под предлогом защиты в суде по уголовному делу о растрате бюджетных средств. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что с Мариной Черниковой, которая работала в юридической фирме, Панченко был знаком с 2010 года и не раз пользовался её профессиональными услугами. Между ними даже завязались доверительные отношения. В начале 2015 года юрист похвасталась, что окончила академию и получила статус адвоката в Саратове, и даже неоднократно показывала удостоверение, рассказывая о делах и победах.
Поэтому, когда в феврале 2017 года следователи возбудили в отношении Панченко уголовное дело по факту хищения бюджетных средств театра, он без сомнения обратился за адвокатской помощью к Черниковой. Та озвучила стоимость услуг — два миллиона рублей. И соглашение было подписано. В качестве предоплаты бывший директор театра направил адвокату 300 000 рублей. Но Черникова стала требовать остаток и заявила, что если она не получит деньги, то ситуация с уголовным делом может ухудшиться. Тогда Панченко отправил оставшуюся сумму.
В феврале 2017 года экс-директору театра предъявили обвинения. Он позвонил адвокату и потребовал объяснений и отчёта о проделанной работе, на что Черникова ответила, что всё контролирует и повода для опасений нет. Однако юрист не участвовала в деле на стадии предварительного следствия, объясняя это тем, что будет свидетелем защиты в суде. Но на стадии первой и второй инстанции Черникова также не принимала участия в уголовном деле.
"Выпиливали лобзиком": как освоили бюджет в московском театреПрокуратура завела уголовное дело на неустановленную группу лиц из числа руководства театра "На Перовской" по 158-й статье — "кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору".
В августе 2018 года Панченко приговорили к пяти годам колонии, а в феврале 2020-го Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области смягчил наказание и освободил его из-под стражи. После этого экс-директор театра попытался связаться с Черниковой, но та не брала трубку.
Как сообщили в Адвокатской палате Саратовской области, женщина никогда не была адвокатом. К тому же она не обучалась в Российской академии адвокатуры и не значится в реестре. Панченко обратился к правоохранителям.
Ранее Лайф рассказывал, что чиновника из Выборга подозревают в хищении 700 миллионов, на которые он хотел купить должность в столице.
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