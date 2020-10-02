Адвокат возвращается в Россию! ЦСКА узнал соперников в Лиге Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира. Московский ЦСКА в этом сезоне в одиночку будет представлять Россию в Лиге Европы. Красно-синие попали в группу K, где встретятся с загребским "Динамо", нидерландским "Фейеноордом", который тренирует бывший наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, и дебютантом турнира — австрийским "Вольфсбергом".
The 2020/21 group stage is set ✅— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020
😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS
Групповой этап турнира стартует в октябре и продлится до декабря 2020 года. Раунд плей-офф должен пройти в феврале 2021 года.
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