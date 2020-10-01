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"Спартак" забил чудо-гол, но уступил в московской перестрелке ЦСКА

Команды на двоих забросили девять шайб.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

В Москве на "ЦСКА-арене" состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный "Спартак" со счётом 4:5 уступил ЦСКА.

Спартаковцы здорово начали встречу и уже в ходе первого периода благодаря голам нападающих Максима Цыплакова и Робина Ганзла повели в счёте, который перед перерывом размочил форвард армейцев Павел Карнаухов — 2:1.

ЦСКА сравнял счёт в начале второго периода — Брендан Лайпсик воспользовался ошибкой красно-белых при смене состава. Однако через четыре минуты спартаковцы вернули себе преимущество на табло: Андрей Кутейкин заставил улыбаться своего главного тренера Олега Знарка, мощно зарядив из своей зоны. Голкипер армейцев Александр Шарыченков не ожидал такой наглости от защитника соперников и попросту не успел подстроиться под бросок — 3:2.

Но уйти на последний перерыв, ведя в счёте, красно-белым помешал всё тот же Карнаухов: Павел на 16-й минуте восстановил равновесие, а спустя три минуты впервые в матче вывел армейцев вперёд, попутно оформив свой первый хет-трик в КХЛ — 3:4.

Заключительная двадцатиминутка стартовала с гола спартаковского нападающего Лукаша Радила, его легионер красно-белых забил уже на седьмой секунде. И всё же последнее слово осталось за ЦСКА — дубль на экваторе периода записал на свой счёт Брендан Лайпсик.

5:4 — ЦСКА побеждает в первом московском дерби нового сезона. Следующим соперником красно-синих станет омский "Авангард", с которым армейцы сыграют дома 4 октября. "Спартак" 6 октября в Хельсинки сразится с местным "Йокеритом".

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Спартак" — ЦСКА — 4:5 (2:1; 1:3; 1:1)
  • "Динамо" М — "Трактор" — 2:4 (0:1; 1:1; 1:2)
  • "Локомотив" — "Ак Барс" — 4:3 (2:1; 2:2; 0:0)

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