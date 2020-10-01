Левандовски едет в Москву, Лэмпард — в Краснодар, а Холанд — в Питер. Лига чемпионов подарила нашим фанатам топ-матчи

Группа F: "Зенит", "Боруссия", "Лацио", "Брюгге"

Самый опасный противник "Зенита" в группе — это дортмундская "Боруссия". История встреч команд небогатая: два матча в 2014 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда сине-бело-голубые дома проиграли 2:4 (у "Зенита" забивали Халк и Олег Шатов), а вот на выезде одержали победу — 2:1 (голы — у Халка и Саломона Рондона), но немцы по сумме двух встреч прошли дальше, выбив российский клуб.

Новая встреча станет особенной для бельгийского игрока "Боруссии" Акселя Витселя. Он выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год и принимал участие в тех первых матчах между этими командами. Теперь же он выйдет уже в другой майке в хорошо знакомом ему Санкт-Петербурге.

Ещё один соперник "Зенита" — это "Брюгге". Бельгийцы уже громили сине-бело-голубых в Лиге Европы со счётом 5:0, а дома "Зенит" побеждал (2:0). Вот только было это в далёком 1987 году. В 2014-м команды провели товарищескую игру, которая завершилась ничьей (1:1).

С "Лацио" петербуржцы ещё ни разу не встречались на поле, тем интереснее и будет!

Группа А: "Бавария", "Атлетико Мадрид", "Зальцбург", "Локомотив"

Московскому "Локомотиву" из российских команд в этой жеребьёвке повезло меньше всего. Мюнхенскую "Баварию", сметающую всех на своём пути, не хотел бы иметь у себя в группе, наверное, ни один клуб. Несколько дней назад мюнхенцы потерпели первое за десять месяцев поражение. И то это случилось после тяжелейшего и длительного финала Суперкубка УЕФА. Зато российские болельщики смогут увидеть Роберта Левандовски и Мануэля Нойера в Черкизове. Чем не праздник?

Хотя однажды железнодорожники уже давили немецкую машину: "Локо" на выезде обыгрывал "Баварию" с минимальным счётом (1:0) в 1/32 финала Лиги Европы — 1995. И для красно-зелёных тот матч стал историческим. Ведь это была первая победа "Локо" в еврокубках. Правда, дома уже москвичи уступили очень крупно — 0:5... И да, красно-зелёных тогда тренировал молодой Юрий Сёмин.

И вновь "Локо" в соперники досталось мадридское "Атлетико". Команды играли друг против друга уже пять раз, последняя их встреча состоялась в прошлом году. Испанцы четыре раза обыгрывали железнодорожников, ещё один матч завершился ничьей.

Лига чемпионов. 11.12.19. "Атлетико" — "Локомотив" — 2:0 Лига чемпионов. 01.10.19. "Локомотив" — "Атлетико" — 0:2 Лига Европы. 15.03.18. "Локомотив" — Атлетико" — 1:5 Лига Европы. 08.03.18. "Атлетико" — "Локомотив" — 3:0 Лига Европы. 25.10.07. "Локомотив" — "Атлетико" — 3:3

Диего Симеоне уже не встретит в Черкизове своего "однофамильца" Юрия Сёмина, но посмотрим, что придумает Марко Николич против мощи "Атлетико" и его нового приобретения Луиса Суареса.

С "Ред Буллом" из Зальцбурга "Локо" никогда ещё не встречался. Но Николич может взять совет у "Краснодара", который в 2016 году побеждал (1:0) и играл вничью (1:1) с ними.

Группа Е: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"

"Краснодар" и Сергей Галицкий очень ждали Лигу чемпионов у себя дома, и это наконец-то свершилось. Играть "быки" будут со старой знакомой "Севильей". В 2018 году команды встречались в Лиге Европы. Домашний матч завершился победой нашей команды (2:1), а вот в Испании был разгром (0:3).

В гости к Сергею Галицкому приедет и команда Романа Абрамовича "Челси". В прошлом году лондонцы выиграли Лигу Европы. Сейчас у них не всё гладко в чемпионате страны, имеются большие проблемы с вратарём. Но вот с российскими командами "Челси" почти всегда играл идеально. Лишь в 2013 году Курбан Бердыев с "Рубином" в "Лужниках" расправлялся с лондонцами, а до этого им проигрывали и "Спартак", и ЦСКА.

Ещё один соперник "Краснодара" — это французский "Ренн". Объединяет их то, что оба клуба впервые сыграют в групповом этапе ЛЧ. Ранее команды ещё не встречались.