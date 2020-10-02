Кокорин не сыграет с "Зенитом" из-за мышечной травмы

— Я не думаю, что это рецидив старой травмы. В игре с "Тамбовом" Александр почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому мы его заменили. Обследование показало, что это мышечное повреждение. Ситуация непростая: за короткое время у него было две-три травмы. Всё это, конечно, влияет на форму спортсмена, но мы надеемся, что в ближайшее время всё останется позади, он сможет вернуться к работе и набрать оптимальную форму, — сказал Доменико Тедеско во время предматчевой пресс-конференции.