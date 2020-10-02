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Кокорин не сыграет с "Зенитом" из-за мышечной травмы

О проблемах футболиста рассказал главный тренер "Спартака".

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главный матч октября в Российской премьер-лиге пройдёт без Александра Кокорина. Нападающий "Спартака" не сможет выйти на поле в игре против "Зенита" из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер московского клуба.

Я не думаю, что это рецидив старой травмы. В игре с "Тамбовом" Александр почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому мы его заменили. Обследование показало, что это мышечное повреждение. Ситуация непростая: за короткое время у него было две-три травмы. Всё это, конечно, влияет на форму спортсмена, но мы надеемся, что в ближайшее время всё останется позади, он сможет вернуться к работе и набрать оптимальную форму, — сказал Доменико Тедеско во время предматчевой пресс-конференции.

Кокорин перешёл в "Спартак" в этом году. Ранее он на протяжении нескольких сезонов выступал за "Зенит".

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