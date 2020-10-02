Родственникам Тесака отказали в повторном осмотре его тела перед похоронами

Родственникам националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, отказали в повторном осмотре его тела перед похоронами, которые состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА "Новости " со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пытали Осмотрев тело сына, мужчина заметил повреждения, которые, по его словам, никак не вяжутся с самоубийством.

— Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии. Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провёл его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в восемь утра, его подготовку к церемонии они проведут сами, — рассказал он.