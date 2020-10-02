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Родственникам Тесака отказали в повторном осмотре его тела перед похоронами

Близкие Максима Марцинкевича уверены, что он был убит, а перед смертью его пытали.

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Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Родственникам националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, отказали в повторном осмотре его тела перед похоронами, которые состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА &quot;Новости" со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

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Осмотрев тело сына, мужчина заметил повреждения, которые, по его словам, никак не вяжутся с самоубийством.

Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии. Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провёл его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в восемь утра, его подготовку к церемонии они проведут сами, — рассказал он.

По словам Михальчика, кто-то предупредил ритуальщиков, что, если родственникам покажут тело Тесака, их якобы ждут проблемы с правоохранительными органами.

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Вместе с адвокатом они намерены обратиться в СКР за разрешением на независимую экспертизу.

Напомним, что Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи СКР не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

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