Делом Тесака занялась эксперт, доказавшая трезвость "пьяного мальчика" из Балашихи

Независимый медицинский эксперт Елена Кучина, которая ранее занималась резонансным делом "пьяного мальчика" из Балашихи и доказала, что ребёнок был трезв в момент гибели, теперь намерена провести осмотр тела Максима Марцинкевича, известного больше как Тесак. По официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Однако родные осуждённого считают иначе.

Первая попытка осмотреть тело уже провалилась. По словам адвоката семьи Ивана Сидорова, о проведении независимой экспертизы он договаривался с замначальника московского морга, где сейчас находится тело Марцинкевича. Однако по приезде Кучину и адвоката не пустили.

— Мы не хотели вскрывать, потому что по закону не имеем на это право. Нам нужно было только, чтобы эксперт осмотрел, сделал фотографии и проводил уже исследования. Но нам сказали, что гроб запечатан, а у сотрудников морга нет полномочий его распечатывать, — заявил Сидоров телеканалу "360".