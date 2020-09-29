Делом Тесака занялась эксперт, доказавшая трезвость "пьяного мальчика" из Балашихи

Независимый медицинский эксперт Елена Кучина, которая ранее занималась резонансным делом "пьяного мальчика" из Балашихи и доказала, что ребёнок был трезв в момент гибели, теперь намерена провести осмотр тела Максима Марцинкевича, известного больше как Тесак. По официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Однако родные осуждённого считают иначе.
Первая попытка осмотреть тело уже провалилась. По словам адвоката семьи Ивана Сидорова, о проведении независимой экспертизы он договаривался с замначальника московского морга, где сейчас находится тело Марцинкевича. Однако по приезде Кучину и адвоката не пустили.
— Мы не хотели вскрывать, потому что по закону не имеем на это право. Нам нужно было только, чтобы эксперт осмотрел, сделал фотографии и проводил уже исследования. Но нам сказали, что гроб запечатан, а у сотрудников морга нет полномочий его распечатывать, — заявил Сидоров телеканалу "360".
Адвокат и эксперт теперь намерены обратиться за разрешением на осмотр в Следственный комитет России.
Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пыталиОсмотрев тело сына, мужчина заметил повреждения, которые, по его словам, никак не вяжутся с самоубийством.
Как сообщал Лайф, Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи СКР не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.
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