Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Петербурге появятся нарисованные ромашки высотой с 15-этажный дом

Проект будет занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

97

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге нарисуют самый большой букет ромашек в мире на 15-этажных домах. Акция приурочена к Международному дню врача, который отмечают 5 октября, и будет посвящена всем представителям этой профессии, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Согласно проекту известного художника Алексея Сергиенко, высота цветов будет соответствовать высоте зданий. Работа над их созданием начнётся уже в выходные, а в понедельник масштабный арт-объект уже будет представлен публике.

Проект также будет занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие нарисованные ромашки в мире.

Оригинальный рисунок олимпийских колец ушёл с аукциона в Каннах за €185 тысяч

Он сделан на белом полотне размером 21 на 27,4 см.

Как отметил Сергиенко, использование домов в качестве холстов тоже неслучайно, так как 5 октября отмечается и День архитектора. Кроме того, концепция музея под открытым небом, когда здания сами по себе являются произведениями современного искусства, очень близка автору проекта.

Ранее Лайф рассказывал, что с 20 октября в выходные и праздничные дни будет ограничено движение по улице Рубинштейна — самой "барной" улице Северной столицы.

Выбор редакции

Экс-депутат Госдумы решил "остановить" смерть родителей и придумал собственный метод омоложения

сегодня в 06:27

Художник создал граффити в память о Чёрной Пантере, которые особенно растрогали тех, кто сталкивался с онкологией

28 сентября, 12:54

"Рожала меня мама". Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

сегодня в 12:55

Российский врач спрогнозировал, как 74-летний Трамп перенесёт коронавирусную инфекцию

сегодня в 12:46

В России разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

сегодня в 12:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.