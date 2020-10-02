В Петербурге появятся нарисованные ромашки высотой с 15-этажный дом

В Санкт-Петербурге нарисуют самый большой букет ромашек в мире на 15-этажных домах. Акция приурочена к Международному дню врача, который отмечают 5 октября, и будет посвящена всем представителям этой профессии, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Согласно проекту известного художника Алексея Сергиенко, высота цветов будет соответствовать высоте зданий. Работа над их созданием начнётся уже в выходные, а в понедельник масштабный арт-объект уже будет представлен публике.
Проект также будет занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие нарисованные ромашки в мире.
Оригинальный рисунок олимпийских колец ушёл с аукциона в Каннах за €185 тысячОн сделан на белом полотне размером 21 на 27,4 см.
Как отметил Сергиенко, использование домов в качестве холстов тоже неслучайно, так как 5 октября отмечается и День архитектора. Кроме того, концепция музея под открытым небом, когда здания сами по себе являются произведениями современного искусства, очень близка автору проекта.
Ранее Лайф рассказывал, что с 20 октября в выходные и праздничные дни будет ограничено движение по улице Рубинштейна — самой "барной" улице Северной столицы.
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