В Петербурге появятся нарисованные ромашки высотой с 15-этажный дом

В Санкт-Петербурге нарисуют самый большой букет ромашек в мире на 15-этажных домах. Акция приурочена к Международному дню врача, который отмечают 5 октября, и будет посвящена всем представителям этой профессии, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Согласно проекту известного художника Алексея Сергиенко, высота цветов будет соответствовать высоте зданий. Работа над их созданием начнётся уже в выходные, а в понедельник масштабный арт-объект уже будет представлен публике.

Проект также будет занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие нарисованные ромашки в мире.

Как отметил Сергиенко, использование домов в качестве холстов тоже неслучайно, так как 5 октября отмечается и День архитектора. Кроме того, концепция музея под открытым небом, когда здания сами по себе являются произведениями современного искусства, очень близка автору проекта.