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Регион
Опубликовано 2 октября 2020, 14:33
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Джигана уличили в осквернении 600-летнего святилища "слеза Бога" в Осетии

Рэпер нарушил важное для местных правило — не снял обувь.

После попадания в рехаб, лечения от наркозависимости и скандального воссоединения с женой, с которой они оказались на грани развода, рэпер Джиган отправился за "очищением" в Северную Осетию и посетил святилище Реком. Это священное место, которое упоминается в Нартском эпосе, где по легенде упала слеза Бога, которую он проронил после гибели нарта Батрадза.

Рэпер выложил в "Инстаграме" снимок, где он позирует на фоне величественных гор Цейского ущелья, куда не пускают женщин, а мужчины должны соблюдать строгие правила. Здесь, например, нельзя курить, распивать алкоголь, сквернословить. Но, как сообщает "КП — Северный Кавказ", негласным остаётся ещё одно важное требование: снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. Этого как раз Джиган и не сделал, поэтому нарвался на критику.

"110 килограммов". Джиган показал подписчикам, как располнел на реабилитации
"110 килограммов". Джиган показал подписчикам, как располнел на реабилитации

Почему в обуви? Туда нельзя в обуви! — возмущается один из пользователей "Инстаграма".

В это святое место можно только босиком. Неужели никто замечание не сделал? — негодует другой комментатор.

Там же сразу спросят, почему ты не босиком? Причём не один человек, а каждый спросит! — недоумевают в комментариях под фото.

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Напомним, что в феврале 2020 года у Джигана и его супруги Оксаны Самойловой родился сын, а всего через неделю после радостного события рэпер начал вести прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. После этого музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что тот месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. Позже стало известно, что Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила не разводиться.

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Фото © Instagram.com / iamgeegun

Алексей Берковиц
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