Джигана уличили в осквернении 600-летнего святилища "слеза Бога" в Осетии
Рэпер нарушил важное для местных правило — не снял обувь.
После попадания в рехаб, лечения от наркозависимости и скандального воссоединения с женой, с которой они оказались на грани развода, рэпер Джиган отправился за "очищением" в Северную Осетию и посетил святилище Реком. Это священное место, которое упоминается в Нартском эпосе, где по легенде упала слеза Бога, которую он проронил после гибели нарта Батрадза.
Рэпер выложил в "Инстаграме" снимок, где он позирует на фоне величественных гор Цейского ущелья, куда не пускают женщин, а мужчины должны соблюдать строгие правила. Здесь, например, нельзя курить, распивать алкоголь, сквернословить. Но, как сообщает "КП — Северный Кавказ", негласным остаётся ещё одно важное требование: снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. Этого как раз Джиган и не сделал, поэтому нарвался на критику.
— Почему в обуви? Туда нельзя в обуви! — возмущается один из пользователей "Инстаграма".
— В это святое место можно только босиком. Неужели никто замечание не сделал? — негодует другой комментатор.
— Там же сразу спросят, почему ты не босиком? Причём не один человек, а каждый спросит! — недоумевают в комментариях под фото.
Напомним, что в феврале 2020 года у Джигана и его супруги Оксаны Самойловой родился сын, а всего через неделю после радостного события рэпер начал вести прямые эфиры, где ругался матом и демонстрировал неадекватное поведение. После этого музыкант попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что тот месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. Позже стало известно, что Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила не разводиться.
Фото © Instagram.com / iamgeegun