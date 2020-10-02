Джигана уличили в осквернении 600-летнего святилища "слеза Бога" в Осетии

После попадания в рехаб, лечения от наркозависимости и скандального воссоединения с женой, с которой они оказались на грани развода, рэпер Джиган отправился за "очищением" в Северную Осетию и посетил святилище Реком. Это священное место, которое упоминается в Нартском эпосе, где по легенде упала слеза Бога, которую он проронил после гибели нарта Батрадза.

Рэпер выложил в "Инстаграме" снимок, где он позирует на фоне величественных гор Цейского ущелья, куда не пускают женщин, а мужчины должны соблюдать строгие правила. Здесь, например, нельзя курить, распивать алкоголь, сквернословить. Но, как сообщает "КП — Северный Кавказ", негласным остаётся ещё одно важное требование: снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. Этого как раз Джиган и не сделал, поэтому нарвался на критику.

— Почему в обуви? Туда нельзя в обуви! — возмущается один из пользователей "Инстаграма".

— В это святое место можно только босиком. Неужели никто замечание не сделал? — негодует другой комментатор.

— Там же сразу спросят, почему ты не босиком? Причём не один человек, а каждый спросит! — недоумевают в комментариях под фото.