"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко ответил на вопрос журналистов о смерти его отца Абдулманапа в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку с американским бойцом Джастином Гэтжи.
— Я не понимаю, когда люди спрашивают меня [о смерти отца]. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас? — высказался боец смешанного стиля, отвечая на вопрос о том, сказалось ли отсутствие отца на подготовке Нурмагомедова к бою с американцем.
Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отцаСпортсмен усиленно тренировался, чтобы преодолеть это состояние.
Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Из-за неправильного лечения пришлось перевезти в Москву, где он впал в кому. В середине лета отец Хабиба умер. Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул.
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