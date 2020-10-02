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"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

Тренер и самый близкий родственник спортсмена скончался летом после заражения коронавирусом.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко ответил на вопрос журналистов о смерти его отца Абдулманапа в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Я не понимаю, когда люди спрашивают меня [о смерти отца]. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас? — высказался боец смешанного стиля, отвечая на вопрос о том, сказалось ли отсутствие отца на подготовке Нурмагомедова к бою с американцем.

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Спортсмен усиленно тренировался, чтобы преодолеть это состояние.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Из-за неправильного лечения пришлось перевезти в Москву, где он впал в кому. В середине лета отец Хабиба умер. Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул.

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