"А у вас отец есть?" Нурмагомедов резко ответил журналисту на вопрос о тяжёлой утрате

— Я не понимаю, когда люди спрашивают меня [о смерти отца]. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас? — высказался боец смешанного стиля, отвечая на вопрос о том, сказалось ли отсутствие отца на подготовке Нурмагомедова к бою с американцем.