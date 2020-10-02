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В России разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

В первую очередь аппараты появятся в аэропортах и метро.

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Фото © Pixabay

Научно-исследовательский центр вирусологии имени Гамалеи изобрёл прибор, позволяющий определить наличие опасных патогенов в воздухе. Устройство может распознать до 86 видов опасных веществ, в том числе и возбудитель коронавируса SARS-CoV-2, сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству, — приводит его слова РИА "Новости".

Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19

Гинцбург отметил, что после получения дозы препарата можно принимать любые лекарства, кроме определённых категорий.

Отмечается, что в приборе установлен специальный датчик, который реагирует на превышение допустимой концентрации опасных веществ, после чего устройство оповещает об этом владельца. Главное преимущество аппарата в том, что он выполняет целый комплекс анализов, сопоставимых с исследованиями в биологической лаборатории, но при этом делает это без участия человека и в любом месте, где будет расположен.

Появятся новые приборы в повседневной жизни уже совсем скоро. По словам Ткачука, в первую очередь ими будут оснащены станции столичного метрополитена и аэропорты.

Ранее Лайф рассказывал, что немецкая компания Bosch разработала экспресс-тест на коронавирус, который показывает результат менее чем за 40 минут.

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