В России разработали прибор, улавливающий коронавирус в воздухе

Научно-исследовательский центр вирусологии имени Гамалеи изобрёл прибор, позволяющий определить наличие опасных патогенов в воздухе. Устройство может распознать до 86 видов опасных веществ, в том числе и возбудитель коронавируса SARS-CoV-2, сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

— Поскольку сейчас возникла острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, соответственно, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания и готовится к массовому серийному производству, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что в приборе установлен специальный датчик, который реагирует на превышение допустимой концентрации опасных веществ, после чего устройство оповещает об этом владельца. Главное преимущество аппарата в том, что он выполняет целый комплекс анализов, сопоставимых с исследованиями в биологической лаборатории, но при этом делает это без участия человека и в любом месте, где будет расположен.

Появятся новые приборы в повседневной жизни уже совсем скоро. По словам Ткачука, в первую очередь ими будут оснащены станции столичного метрополитена и аэропорты.