Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы для консультаций

Белоруссия с 5 октября отозвала своих послов из Польши и Литвы в Министерство иностранных дел республики для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
— Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы, — заявил он.
В свою очередь, Варшаве и Вильнюсу предложили сократить дипломатическое присутствие в республике в связи с "деструктивной деятельностью" двух стран. Количество сотрудников в диппредставительствах государств предлагают сделать равным числу сотрудников белорусских загранучреждений. Так, Польше предлагают оставить в республике 18 дипломатов, а Литве — 14.
На Украине отказались указывать должность Лукашенко в официальных обращениях к БелоруссииРанее Киев не признал его законным лидером республики.
Такое решение было принято на фоне введения индивидуальных санкций против официальных лиц Белоруссии со стороны Евросоюза, которые ответственны, по мнению объединения, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Республика, в свою очередь, зеркально отреагировала на такой шаг и пригрозила ЕС полным разрывом дипотношений.
Как сообщал Лайф, Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах в августе этого года. Однако с этим не согласились сторонники оппозиции, посчитав, что голосование было сфальсифицировано. Как следствие, по всей стране начались протестные акции и беспорядки. Несмотря на это, 23 сентября Лукашенко провёл тайную инаугурацию, из-за чего несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии. Позже к ним присоединились Украина и ФРГ. А сама ситуация дала толчок для введения против республики рядом стран санкций.
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