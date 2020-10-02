Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы для консультаций

Белоруссия с 5 октября отозвала своих послов из Польши и Литвы в Министерство иностранных дел республики для консультаций. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

— Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы, — заявил он.

В свою очередь, Варшаве и Вильнюсу предложили сократить дипломатическое присутствие в республике в связи с "деструктивной деятельностью" двух стран. Количество сотрудников в диппредставительствах государств предлагают сделать равным числу сотрудников белорусских загранучреждений. Так, Польше предлагают оставить в республике 18 дипломатов, а Литве — 14.

Такое решение было принято на фоне введения индивидуальных санкций против официальных лиц Белоруссии со стороны Евросоюза, которые ответственны, по мнению объединения, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Республика, в свою очередь, зеркально отреагировала на такой шаг и пригрозила ЕС полным разрывом дипотношений.