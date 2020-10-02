Бетонные стены и две кровати. Лайф узнал, как живут в подвалах оставшиеся в Степанакерте жители — видео

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Многие жители Степанакерта покинули свои дома и уехали в Ереван в целях безопасности. Однако нашлись и те, кто, несмотря на бомбёжки, остался в городе. В основном это жёны, сёстры и матери тех, кто не пожелал добровольно сдавать свою родину противнику.

Тесный подвал пятиэтажного дома, бетонные стены и две кровати на несколько десятков человек — в таких условиях живут женщины, которые отказались покидать Степанакерт. Многие из них находятся там с самого первого дня обострения конфликта. В помещении нет воды и туалетов, а спят здесь по пять человек на одной кровати.

Периодически в подвал заходят пострадавшие от обстрелов или просто те, кто оказался рядом во время бомбардировки города. Одна из таких произошла ровно в тот момент, когда корреспондент Лайфа общался с жителями дома. Многие женщины не понимают, почему в других странах не верят в реальность происходящего. Сами они говорят, что не покидают город, потому что без них в тылу совсем никого не останется.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня Азербайджан несколько раз атаковал столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерт. В результате ударов пострадали мирные жители и десять карабахских спасателей. Многие добровольно покидают город в целях безопасности. Преимущественно уезжают женщины с детьми и пожилые люди.