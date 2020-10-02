Дрон против танка и летающий камикадзе. Чем Израиль и Турция вооружили Азербайджан

К вооружённому конфликту ВС Азербайджана готовились последние несколько лет, а на современные ударные системы потратили миллионы долларов.

Глаз-алмаз

Беспилотники стали основным оружием в новом витке вооружённого противостояния за Нагорный Карабах. Активно закупать беспилотники за рубежом Азербайджан начал ещё в начале нулевых, когда страна выходила на военно-технические сотрудничество с рядом оружейных концернов из Турции и стран Европы. Активное финансирование программ по закупке БПЛА привело к тому, что уже в 2010 году на них приходилось до 40% импорта всех вооружений. Ключевыми поставщиками Азербайджана стали Израиль и Турция.

Применять разведывательные машины для полётов над позициями армии НКР Азербайджан начал ещё в 2014 году, и тогда же начались регулярные обстрелы военных Нагорного Карабаха. Однако и "расход" беспилотников был велик — каждый виток конфликта оборачивался потерей 10–12 разведывательных машин, поэтому Азербайджан регулярно закупает новые машины у производителя. Израиль постоянно снабжает азербайджанскую армию такими машинами и хорошо на этом зарабатывает.

К примеру, только разведывательный БПЛА Orbiter 2M, которые военные прикаспийской страны регулярно теряют в Карабахе, стоит не меньше 600 тыс. долларов за единицу. В 2019 году на вооружении Азербайджана было не меньше 40 таких машин, а с учётом интенсивных боёв и десятка потерянных дронов парк беспилотников может быть ещё больше — примерно 60 машин. Если посчитать расходы, то только на системы наблюдения за несколько лет Азербайджан потратил 36 млн долларов и в ближайшее время, судя по потерям БПЛА над спорными территориями, потратит ещё немало.

Израильский смертник

Во время очередного обострения карабахского конфликта 3 апреля 2016 года армия Азербайджана впервые применила другую израильскую разработку — барражирующий боеприпас Harop. В тот же день в Минобороны Армении заявили об уничтожении этим аппаратом автобуса с добровольцами — от удара "дрона-камикадзе" погибло шесть человек. Позднее выяснилось, что эта машина могла не только закупаться в Израиле, но и, скорее всего, производилась по лицензии в самом Азербайджане.

Точное количество Harop на вооружении Азербайджана неизвестно, однако в одной пусковой установке на базе обычного грузовика может быть размещено до 20 таких боеприпасов. Каждый из них снабжён системой оптического (камера с обзором в 360 градусов) или радиолокационного наведения. Эти боеприпасы, судя по кадрам, опубликованным азербайджанскими военными, активно применялись как в 2016 году, так и в новом наступлении армии Азербайджана на позиции НКР осенью 2020 года.

После срабатывания контактного взрывателя 25 килограммов взрывчатки приводятся в действие, и всё живое в радиусе 20 метров уничтожается. Дальности действия боеприпаса при этом достаточно, чтобы азербайджанские военные могли стрелять из одного конца страны в другой, даже не выезжая с территории военной базы. Средняя цена за такую технологию — 100 тыс. долларов.

Турецкая "скорая помощь"

Из-за ударных беспилотников Bayraktar TB2 — главной машины войны за Нагорный Карабах — у Турции и Азербайджана даже вышел небольшой скандал. Европейские партнёры Турции в 2018 году запретили продавать эти машины в Азербайджан, объяснив секретностью некоторых технологий. Достоверно неизвестно, как турецкие поставщики вышли из положения, однако летом 2020 года, незадолго до эскалации конфликта, эти беспилотники начали замечать над спорными территориями. Правда, боевое применение этих машин началось лишь за сутки до наземной операции — с помощью Bayraktar TB2 в первые часы был нанесён массированный удар по бронетехнике, которая охраняет передовые районы спорных территорий между Азербайджаном и НКР.

Любопытно, что в продаже этих же машин на Украину не нашлось ничего противозаконного, и за 70 млн долларов ВСУ получили 13 ударных дронов с боекомплектом и две наземные станции управления. Применительно к Азербайджану стоит сказать, что полной ясности на тему того, чьи машины (юридически и фактически) работают по целям НКР в районе спорных территорий, нет, однако факт присутствия БПЛА Bayraktar TB2 даже не оспаривается.

По сути, применение Bayraktar TB2 — первое массовое вмешательство БПЛА в региональный конфликт на просторах СНГ. Если верить сообщениям об уничтожении машин этого типа, то в районе вооружённого конфликта может действовать не менее десяти ударных дронов турецкого производства, а в пользу принадлежности машин к турецким ВВС говорит и другой факт.

Рядом с приграничными районами со стороны Турции на регулярной основе появляются разведывательные самолёты, в частности "летающие радары" Boeing 737 AEW&C. Эти машины собирают данные об активности всех типов излучения и фактически могут управлять ударами БПЛА, наводя их на наиболее активные участки.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что, даже если в районе боевых действий летают приобретённые Азербайджаном БПЛА Bayraktar TB2, далеко не факт, что ими управляют азербайджанские военнослужащие.

Напомню, несколько лет назад имела место скандальная ситуация, когда азербайджанский заказчик предложил представителям израильской компании Aeronautics продемонстрировать предлагаемые ими барражирующие боеприпасы в действии непосредственно на объектах и живой силе противника. И кто-то из сотрудников компании, заинтересованных в продаже, дал согласие. Турецких поставщиков, вероятно, на демонстрацию и уговаривать не пришлось Денис Федутинов Эксперт в области беспилотной авиации

Bayraktar TB2 — крайне неприятная для танков и военной техники в целом воздушная цель. Радиус действия машины — 150 километров, а "крейсерская" высота полёта составляет около семи километров. Советские ПВО "видят" эту машину не всегда — сказывается малый размер и активное применение полимерных соединений в конструкции.

С вооружением тоже всё в порядке: по четыре противотанковые ракеты UMTAS на каждый самолёт позволяют поражать танки и технику в самое уязвимое место — крышу. С учётом того, что армия НКР — далеко не самая оснащённая в мире, уничтожить технику на земле для Bayraktar TB2 не составляет большого труда.

Эксперты по беспилотной авиации отмечают, что в случае официального запроса Азербайджана о предоставлении военной помощи со стороны Турции количество БПЛА Bayraktar TB2 в районе боевых действий может возрасти кратно. Если одновременно против НКР будут задействовать более 15 ударных дронов, то к их уничтожению придётся привлекать значительные силы, что в теории может перевести конфликт на совершенно другой уровень.

Однако, судя по сообщениям в Интернете, дорогие израильские и турецкие беспилотники в зоне конфликта оказались не слишком полезными. После потери нескольких машин Азербайджан сменил тактику. В социальных сетях сообщают, что для разведки позиций и уничтожения техники и солдат Нагорно-Карабахской Республики ВВС Азербайджана начали использовать беспилотники на базе советских кукурузников Ан-2Т.

Today is the 6th day of the #Armenia-#Azerbaijan war over #Artsakh/#NagornoKarabakh. #Azerbaijani Air Force is widely using its drones against #ArmenianArmy including the unmanned Antonov An-2T Surveillance & Kamikaze biplanes which are based in #Yevlakh/#Yevlax air base. pic.twitter.com/xpzHiBrorx — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) October 2, 2020