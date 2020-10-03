Свыше 3000 убитых. В Карабахе привели новые данные о потерях Азербайджана

Потери армии Азербайджана в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе уже превысили 3000 человек. Об этом в посте в "Фейсбуке" написал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, сославшись на разведданные.
По его словам, тела погибших находятся в нейтральной зоне, а азербайджанская сторона не предпринимает практически никаких шагов, чтобы вывезти их.
При обстреле Степанакерта погиб один человек, 11 получили раненияВпервые столицу Карабаха обстреляли из тяжёлых ракетных установок.
Напомним, это уже седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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