Свыше 3000 убитых. В Карабахе привели новые данные о потерях Азербайджана

Потери армии Азербайджана в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе уже превысили 3000 человек. Об этом в посте в " Фейсбуке " написал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, сославшись на разведданные.

По его словам, тела погибших находятся в нейтральной зоне, а азербайджанская сторона не предпринимает практически никаких шагов, чтобы вывезти их.

Напомним, это уже седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.