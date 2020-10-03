Глава Карабаха отправился на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил о решении участвовать в вооружённом конфликте непосредственно на фронте. Глава Арцаха считает, что на передовой может быть более полезен, чем в тылу.

— Давайте же нести ответственность перед нынешним и будущим поколениями, чтобы вновь не допустить геноцида, — сказано в его обращении.

Арутюнян призвал победить в "священной отечественной войне" максимальным участием и преданностью.

Между тем Минобороны Армении сообщило, что в ночь на 3 октября на линии фронта шли ожесточённые бои. В ведомстве добавили, что азербайджанские вооружённые силы перешли в наступление на южном и северном направлении в Карабахе.

— Противник, сосредоточив в этих районах большие силы, начал атаку. Армянские подразделения останавливают продвижение врага, нанося большие потери, — заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян назвал сопротивление, оказываемое армянскими военными, героическим.