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Глава Карабаха отправился на передовую

На линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжёлые бои, отметил Арутюнян.

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Фото © Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил о решении участвовать в вооружённом конфликте непосредственно на фронте. Глава Арцаха считает, что на передовой может быть более полезен, чем в тылу.

Давайте же нести ответственность перед нынешним и будущим поколениями, чтобы вновь не допустить геноцида, — сказано в его обращении.

Арутюнян призвал победить в "священной отечественной войне" максимальным участием и преданностью.

Между тем Минобороны Армении сообщило, что в ночь на 3 октября на линии фронта шли ожесточённые бои. В ведомстве добавили, что азербайджанские вооружённые силы перешли в наступление на южном и северном направлении в Карабахе.

Противник, сосредоточив в этих районах большие силы, начал атаку. Армянские подразделения останавливают продвижение врага, нанося большие потери, — заявила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян назвал сопротивление, оказываемое армянскими военными, героическим.

Свыше 3000 убитых. В Карабахе привели новые данные о потерях Азербайджана

Тела погибших находятся в нейтральной зоне.

Напомним, это уже седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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