Лидер Азербайджана заявил о высокой роли России в урегулировании Карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия играет особую роль в процессе урегулирования Карабахского конфликта. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу Al Jazeera.

— Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в регионе, у неё нет государственной границы с Арменией. Россия — это страна, которая имеет хорошие исторические отношения с Азербайджаном и Арменией, — сказал азербайджанский лидер.

По мнению Алиева, роль РФ и её посреднические возможности объективно более высоки, чем у тех, кто расположен вдали от региона. Дело в том, считает он, что другие страны не имеют исчерпывающего представления о том, что происходило в регионе за последнее десятилетие.