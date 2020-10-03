Лидер Азербайджана заявил о высокой роли России в урегулировании Карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия играет особую роль в процессе урегулирования Карабахского конфликта. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу Al Jazeera.
— Россия имеет особое положение, потому что она является соседней страной Азербайджана в регионе, у неё нет государственной границы с Арменией. Россия — это страна, которая имеет хорошие исторические отношения с Азербайджаном и Арменией, — сказал азербайджанский лидер.
Свыше 3000 убитых. В Карабахе привели новые данные о потерях АзербайджанаТела погибших находятся в нейтральной зоне.
По мнению Алиева, роль РФ и её посреднические возможности объективно более высоки, чем у тех, кто расположен вдали от региона. Дело в том, считает он, что другие страны не имеют исчерпывающего представления о том, что происходило в регионе за последнее десятилетие.
Напомним, что 27 сентября Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах. Возобновились боевые действия, стороны начали публиковать видео с места конфликта. Сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0