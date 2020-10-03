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Степанакерт вновь подвергся обстрелу. Жители города прячутся в укрытиях — видео

Женщин и детей начинают вывозить из города, так как находиться там теперь опасно для жизни.

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Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, вновь подвергся обстрелу. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Прогремело несколько мощных взрывов. Жителям города приходится искать укрытие.

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Алиев считает, что другие страны меньше знают о событиях в регионе, чем соседи.

Четыре снаряда разорвались прямо в центре города. Было слышно, что взрывы происходят и в других районах.

Женщин и детей начинают вывозить из города. Из-за периодических обстрелов там теперь опасно находиться.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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