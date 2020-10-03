Степанакерт вновь подвергся обстрелу. Жители города прячутся в укрытиях — видео

Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, вновь подвергся обстрелу. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Прогремело несколько мощных взрывов. Жителям города приходится искать укрытие.

Четыре снаряда разорвались прямо в центре города. Было слышно, что взрывы происходят и в других районах.

Женщин и детей начинают вывозить из города. Из-за периодических обстрелов там теперь опасно находиться.