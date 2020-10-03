Алиев объявил о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе

— Сегодня азербайджанская армия подняла над Мадагизом флаг Азербайджана. Мадагиз наш! Карабах — это Азербайджан! — написал глава республики в "Твиттере".

Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.