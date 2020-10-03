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Алиев объявил о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе

Лидер Азербайджана поздравил с этим командующего 1-м армейским корпусом Хикмета Гасанова.

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Ильхам Алиев. Фото © Администрация Президента Азербайджана

Азербайджанская армия заняла населённый пункт Мадагиз в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Сегодня азербайджанская армия подняла над Мадагизом флаг Азербайджана. Мадагиз наш! Карабах — это Азербайджан!написал глава республики в "Твиттере".

Алиев поздравил командующего 1-м армейским корпусом Хикмета Гасанова с освобождением Мадагиза и поручил передать поздравление всему личному составу корпуса.

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В результате атаки погибли военные, их число уточняется.

Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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