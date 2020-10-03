В Степанакерте прогремело более десяти взрывов

Более десяти артиллерийских взрывов прогремело в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерте. Об этом сообщил с места событий корреспондент Лайфа.

Большинство снарядов пришлись на территорию военной части, но задели и мирные объекты. В результате обстрела города погибли военные, их число уточняется. Мирные жители продолжают покидать Степанакерт.