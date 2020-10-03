В Степанакерте прогремело более десяти взрывов

Более десяти артиллерийских взрывов прогремело в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерте. Об этом сообщил с места событий корреспондент Лайфа.
Большинство снарядов пришлись на территорию военной части, но задели и мирные объекты. В результате обстрела города погибли военные, их число уточняется. Мирные жители продолжают покидать Степанакерт.
В Степанакерте прозвучала воздушная тревога. Люди забегают в здания — видеоГород сегодня уже подвергся бомбардировке со стороны Азербайджана.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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