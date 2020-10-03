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Макрон призвал Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Лидер Франции подчеркнул необходимость скорейшего проведения переговоров.

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Фото © Facebook / Emmanuel Macron

Французский лидер Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и выразил беспокойство боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Франции выразил беспокойство продолжением боёв на линии соприкосновения, призвал к восстановлению прекращения огня и скорейшему проведению переговоров, — говорится в сообщении.

В свою очередь Алиев сообщил Макрону о том, что в результате обстрела с армянской стороны населённых пунктов Азербайджана погибло 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, разрушены сотни домов. Президент Азербайджана заявил, что "Ереван нанёс большой удар по переговорному процессу" и что "ответственность за вооружённое противостояние полностью ложится на руководство Армении".

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На линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжёлые бои.

Напомним, это уже седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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