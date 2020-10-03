Грузия запретила перевозку военных грузов в Армению и Азербайджан

Грузия запретила транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан в связи с продолжающимися боями в Нагорном Карабахе. Об этом объявил секретарь Совета национальной безопасности закавказской страны, глава МВД Вахтанг Гомелаури.

— Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном Правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами, — сказал Гомелаури.

Министр уточнил, что Армения и Азербайджан уже проинформированы о запрете.