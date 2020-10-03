Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстрелов

Видео © Минобороны Армении
Министерство обороны Армении представило видео боёв с азербайджанской армией в Нагорном Карабахе за минувшие сутки. На кадрах запечатлено применение артиллерии по позициям и бронетехнике Азербайджана. В результате нескольких точных попаданий часть военной техники оказалась сожжена.
В свою очередь Минобороны Азербайджана ответило на это видеоотчётом поражения техники и солдат своего противника при помощи беспилотников. На кадрах видно, что даже движущаяся техника не может уйти от ракетного удара. Кроме того, не видно и средств ПВО Армении, которые противодействовали бы работе азербайджанских беспилотников.
Видео © Минобороны Азербайджана
При этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в применении вооружений в отношении мирных жителей.
В Армении сообщили о масштабном наступлении войск Азербайджана в Нагорном КарабахеПредставитель Минобороны республики сообщила, что "армянские подразделения останавливают продвижение противника".
Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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