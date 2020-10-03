Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстрелов

На кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.

363

Видео © Минобороны Армении

Министерство обороны Армении представило видео боёв с азербайджанской армией в Нагорном Карабахе за минувшие сутки. На кадрах запечатлено применение артиллерии по позициям и бронетехнике Азербайджана. В результате нескольких точных попаданий часть военной техники оказалась сожжена.

В свою очередь Минобороны Азербайджана ответило на это видеоотчётом поражения техники и солдат своего противника при помощи беспилотников. На кадрах видно, что даже движущаяся техника не может уйти от ракетного удара. Кроме того, не видно и средств ПВО Армении, которые противодействовали бы работе азербайджанских беспилотников.

Видео © Минобороны Азербайджана

При этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в применении вооружений в отношении мирных жителей.

В Армении сообщили о масштабном наступлении войск Азербайджана в Нагорном Карабахе

Представитель Минобороны республики сообщила, что "армянские подразделения останавливают продвижение противника".

Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Выбор редакции

Макрон призвал Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе

сегодня в 10:09

Грузия запретила перевозку военных грузов в Армению и Азербайджан

сегодня в 08:15

В Белоруссии начали собирать предложения граждан по новой конституции

сегодня в 09:53

"Помутнение и сухость". Камчатский сёрфер попал в ядовитое пятно у берегов Камчатки

сегодня в 10:04

Блогерша показала, как увеличить шкаф с помощью предмета, который все обычно выбрасывают

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.