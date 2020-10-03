Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстрелов

Видео © Минобороны Армении

Министерство обороны Армении представило видео боёв с азербайджанской армией в Нагорном Карабахе за минувшие сутки. На кадрах запечатлено применение артиллерии по позициям и бронетехнике Азербайджана. В результате нескольких точных попаданий часть военной техники оказалась сожжена.

В свою очередь Минобороны Азербайджана ответило на это видеоотчётом поражения техники и солдат своего противника при помощи беспилотников. На кадрах видно, что даже движущаяся техника не может уйти от ракетного удара. Кроме того, не видно и средств ПВО Армении, которые противодействовали бы работе азербайджанских беспилотников.

Видео © Минобороны Азербайджана

При этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в применении вооружений в отношении мирных жителей.