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"Достоин глубокого, искреннего признания". Путин и Мишустин поздравили Джигарханяна с юбилеем

Актёру исполнилось 85 лет.

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Фото © Серебряков Дмитрий / ТАСС

Народный артист СССР Армен Джигарханян отмечает сегодня своё 85-летие. С таким знаменательным событием его поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Талант актёра и режиссёра, неустанный творческий поиск и увлечённость любимым делом на протяжении многих лет помогают вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания, — с такими словами обратился к артисту глава государства.

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Режиссёр уверен, что жена организовала за ним слежку, и требует в качестве компенсации морального вреда миллионы рублей.

Мишустин же отметил, что спектакли и фильмы с участием Джигарханяна пользуются неизменной популярностью. Причём уважают их представители самых разных поколений.

За эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Армена Джигарханяна, — отметил Мишустин.

Напомним, что летом Джигарханяна госпитализировали. Врачи тогда проверили лёгкие и почки артиста. Вскоре его выписали.

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