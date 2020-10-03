На похороны — через металлоискатель. С Тесаком прощаются в Москве под присмотром полиции — видео

В Москве проходят похороны Максима Тесака Марцинкевича. Проститься с ним пришли десятки, если не сотни человек. На входе на Кунцевское кладбище установлены рамки металлодетекторов.

У входа на кладбище дежурит полиция. Присутствующих заставляют выкладывать из карманов подозрительные предметы. Люди, впрочем, не сопротивляются. Практически все пришли в масках. Даже самые опасные на вид посетители несут цветы и ведут себя вежливо. Многие из них — с бритыми головами.