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На похороны — через металлоискатель. С Тесаком прощаются в Москве под присмотром полиции — видео

На церемонию пришло много молодых людей с бритыми головами.

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Видео © LIFE

В Москве проходят похороны Максима Тесака Марцинкевича. Проститься с ним пришли десятки, если не сотни человек. На входе на Кунцевское кладбище установлены рамки металлодетекторов.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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У входа на кладбище дежурит полиция. Присутствующих заставляют выкладывать из карманов подозрительные предметы. Люди, впрочем, не сопротивляются. Практически все пришли в масках. Даже самые опасные на вид посетители несут цветы и ведут себя вежливо. Многие из них — с бритыми головами.

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Осмотрев тело сына, мужчина заметил повреждения, которые, по его словам, никак не вяжутся с самоубийством.

Напомним, что Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

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