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Минприроды Камчатки подтвердило факт загрязнения Авачинского залива нефтепродуктами

Погибли тысячи морских обитателей.

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Видео © Соцсети

Министерство природных ресурсов Камчатского края подтвердило факт содержания нефтепродуктов и фенолов еще на трёх участках Авачинского залива.

Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных, — заявил врио главы Минприроды региона Алексей Кумарьков.

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В других регионах за морские деликатесы просят бешеные деньги.

По его словам, уже можно сказать, что там выявлено содержание нефтепродуктов, фенолов и других загрязняющих веществ. Как уточнили в министерстве, результаты анализа будут готовы 5 октября. Пока предварительной причиной загрязнения считается сброс льяльных вод (загрязнённые нефтепродуктами воды) или нефтепродуктов с проходящих судов.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

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