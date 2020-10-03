Минприроды Камчатки подтвердило факт загрязнения Авачинского залива нефтепродуктами

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Министерство природных ресурсов Камчатского края подтвердило факт содержания нефтепродуктов и фенолов еще на трёх участках Авачинского залива.
— Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных, — заявил врио главы Минприроды региона Алексей Кумарьков.
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По его словам, уже можно сказать, что там выявлено содержание нефтепродуктов, фенолов и других загрязняющих веществ. Как уточнили в министерстве, результаты анализа будут готовы 5 октября. Пока предварительной причиной загрязнения считается сброс льяльных вод (загрязнённые нефтепродуктами воды) или нефтепродуктов с проходящих судов.
Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.
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