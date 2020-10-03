Минприроды Камчатки подтвердило факт загрязнения Авачинского залива нефтепродуктами

Видео © Соцсети

Министерство природных ресурсов Камчатского края подтвердило факт содержания нефтепродуктов и фенолов еще на трёх участках Авачинского залива.

— Мы обратились в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там были зафиксированы факты гибели морских животных, — заявил врио главы Минприроды региона Алексей Кумарьков.

По его словам, уже можно сказать, что там выявлено содержание нефтепродуктов, фенолов и других загрязняющих веществ. Как уточнили в министерстве, результаты анализа будут готовы 5 октября. Пока предварительной причиной загрязнения считается сброс льяльных вод (загрязнённые нефтепродуктами воды) или нефтепродуктов с проходящих судов.