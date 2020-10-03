В бундестаге поблагодарили Горбачёва за воссоединение Германии

Процесс воссоединения Германии не был бы возможен без посредничества четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне. Такое мнение озвучил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.
По его словам, это СССР, США, Великобритания и Франция. Немцы многим обязаны прежде всего президенту США Джорджу Бушу — старшему и советскому лидеру Михаилу Горбачёву.
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— Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне... Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий, — приводит РИА "Новости" слова Вольфганга Кубики.
Такое заявление он сделал потому, что сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства.
Напомним, в полночь 3 октября 1990 года завершили работу государственные институты Германской Демократической Республики, которая прекратила своё существование. Территория бывшей социалистической республики вошла в состав ФРГ, согласно договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года. День германского единства считается в ФРГ официальным выходным. В честь него каждый год 3 октября по всей Германии проходят праздничные митинги и тематические заседания в земельных парламентах и мэриях немецких городов.
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