В бундестаге поблагодарили Горбачёва за воссоединение Германии

Процесс воссоединения Германии не был бы возможен без посредничества четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне. Такое мнение озвучил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

По его словам, это СССР, США, Великобритания и Франция. Немцы многим обязаны прежде всего президенту США Джорджу Бушу — старшему и советскому лидеру Михаилу Горбачёву.

— Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырёх держав — победительниц во Второй мировой войне... Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий, — приводит РИА "Новости" слова Вольфганга Кубики.

Такое заявление он сделал потому, что сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства.