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В России выявили ещё 9859 случаев коронавируса

Общее количество излечившихся достигло 975 859.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявили ещё 9859 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее же количество случаев достигло 1 204 502.

За последние сутки в России выявлено 9859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с CoViD-19

Также лечащимся дома пациентам, у которых была диагностирована пневмония, станут бесплатно выдавать пульсоксиметры.

От CoViD-19 за сутки умерло 174 человека. Эпидемия в стране унесла уже 21 251 жизнь. Выздоровело за сутки ещё 5563 человека. Общее количество излечившихся достигло 975 859.

Ранее Лайф сообщал, что в России разработали прибор, способный обнаружить коронавирус в воздухе.

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