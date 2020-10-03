За сутки в России выявили ещё 9859 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее же количество случаев достигло 1 204 502.

— За последние сутки в России выявлено 9859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

От CoViD-19 за сутки умерло 174 человека. Эпидемия в стране унесла уже 21 251 жизнь. Выздоровело за сутки ещё 5563 человека. Общее количество излечившихся достигло 975 859.