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Эксперт сообщил об оттоке населения из Москвы

По его словам, ситуация играет на руку другим регионам.

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Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

За последние несколько лет тяга россиян к переезду в Москву поутихла и в столице сложилась обратная тенденция — жители уезжают обратно в свои родные города. А ситуация с коронавирусом лишь активизировала этот процесс, и впервые за несколько лет в городе наблюдается отток населения. Об этом сообщил член Комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов.

На протяжении 15 лет люди из других городов ехали в Москву, потому что она давала возможности заработка, рабочие места. Сейчас мы видим серьёзный отток людей из Москвы обратно на родину,рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" эксперт.

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Во втором квартале нынешнего года число работающих людей снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По словам Соколова, первый раз отток наблюдался в 2018 году. По его подсчётам, тогда из столицы уехало от 30 до 50 тысяч человек. Сейчас же, когда работодатели всё чаще практикуют удалёнку, у приезжих из регионов нет особого смысла сидеть в четырёх стенах арендованной квартиры, если можно работать из своего дома в провинции, где к тому же экономически выгоднее жить.

Ранее Лайф сообщал, что население России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек.

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