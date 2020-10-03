Эксперт сообщил об оттоке населения из Москвы

За последние несколько лет тяга россиян к переезду в Москву поутихла и в столице сложилась обратная тенденция — жители уезжают обратно в свои родные города. А ситуация с коронавирусом лишь активизировала этот процесс, и впервые за несколько лет в городе наблюдается отток населения. Об этом сообщил член Комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов.

— На протяжении 15 лет люди из других городов ехали в Москву, потому что она давала возможности заработка, рабочие места. Сейчас мы видим серьёзный отток людей из Москвы обратно на родину, — рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" эксперт.

По словам Соколова, первый раз отток наблюдался в 2018 году. По его подсчётам, тогда из столицы уехало от 30 до 50 тысяч человек. Сейчас же, когда работодатели всё чаще практикуют удалёнку, у приезжих из регионов нет особого смысла сидеть в четырёх стенах арендованной квартиры, если можно работать из своего дома в провинции, где к тому же экономически выгоднее жить.