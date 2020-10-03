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Опубликовано 3 октября 2020, 08:51

В Шотландии старинный замок с тюрьмой и "дырой для убийств" превратили в отель

Фото © Oliver’s Travels

Фото © Oliver’s Travels

Одними из первых гостей стали охотники за привидениями, по их словам, замок полон полтергейстов.

В Шотландии для туристов в качестве отеля открылся Эйрширский замок. Помимо привычных для любого отеля удобств, гостей ждёт средневековый колорит: от рыцарских доспехов и мечей на стенах до камеры, которая когда-то использовалась в качестве тюрьмы, а также специального отверстия для убийства непрошеных гостей.

Как сообщает The Sun, замок был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сейчас сооружение находится всего в 32 километрах от аэропорта Глазго. В каждом номере стоят кровати с балдахинами и есть камины с установленными в них печками. Гостям придётся жечь дрова, чтобы согреться в каменных стенах замка. Впрочем, в здании имеются современные ванные комнаты.

Фото © Oliver’s Travels

Фото © Oliver’s Travels

Всего в замке пять этажей, которые соединены между собой винтовой лестницей. Первый этаж оборудован под зал и кухню. На остальных этажах — пять спален и гостиная зона. На крыше — хозяйственные помещения, хотя в средние века там был оборудован наблюдательный пункт охраны замка. Там же и расположена "дыра для убийств". Через неё штурмовавших замок врагов поливали кипящим маслом.

Фото © Oliver’s Travelsакс

Фото © Oliver’s Travelsакс

Всего замок рассчитан на одновременное проживание 14 человек. Стоимость двух ночей — более 218 тысяч рублей.

Живи как Золушка... за 430 млн. На продажу выставлен замок словно из Disney
Живи как Золушка... за 430 млн. На продажу выставлен замок словно из Disney

Как сообщал Лайф, ранее был выставлен на продажу замок из "Игры престолов" по цене дома в Лондоне.

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Михаил Аксёнов
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