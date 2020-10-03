В Шотландии старинный замок с тюрьмой и "дырой для убийств" превратили в отель

В Шотландии для туристов в качестве отеля открылся Эйрширский замок. Помимо привычных для любого отеля удобств, гостей ждёт средневековый колорит: от рыцарских доспехов и мечей на стенах до камеры, которая когда-то использовалась в качестве тюрьмы, а также специального отверстия для убийства непрошеных гостей.

Как сообщает The Sun, замок был построен в XV веке как свадебный подарок для принцессы Марии, старшей дочери Якова II Шотландского. Сейчас сооружение находится всего в 32 километрах от аэропорта Глазго. В каждом номере стоят кровати с балдахинами и есть камины с установленными в них печками. Гостям придётся жечь дрова, чтобы согреться в каменных стенах замка. Впрочем, в здании имеются современные ванные комнаты.

Фото © Oliver’s Travels

Всего в замке пять этажей, которые соединены между собой винтовой лестницей. Первый этаж оборудован под зал и кухню. На остальных этажах — пять спален и гостиная зона. На крыше — хозяйственные помещения, хотя в средние века там был оборудован наблюдательный пункт охраны замка. Там же и расположена "дыра для убийств". Через неё штурмовавших замок врагов поливали кипящим маслом.

Фото © Oliver’s Travelsакс

Всего замок рассчитан на одновременное проживание 14 человек. Стоимость двух ночей — более 218 тысяч рублей.