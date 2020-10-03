В США избили звезду фильма "Охотники за привидениями"

🚨WANTED for ASSAULT: On 10/1, at 7:24 AM, a 67-year-old male victim was walking southbound on Central Park West in the vicinity of West 70th Street, when an unidentified male struck him in the head with a closed fist, knocking him to the ground. Have info? Call/DM @NYPDTips pic.twitter.com/ZvSUPjtVdp — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 2, 2020

В Нью-Йорке прохожий набросился на звезду фильма "Охотники за привидениями" и "Дорогая, я уменьшил детей", комедийного актёра Рика Мораниса. Полиция разместила в соцсетях видео момента нападения и просит общественность помочь в поимке преступника.

По данным ведомства, всё произошло примерно в 7:24 утра. На записи видно, что 67-летний актёр идёт по тротуару, а движущийся ему навстречу мужчина с надписью на толстовке "Я люблю Нью-Йорк" резко замахивается и наносит Моранису удар по голове.

После этого нападавший оставляет артиста лежать на земле, а сам уходит. Правда, в объективы попал не только момент удара. Следующая камера на улице смогла запечатлеть лицо агрессора, которым оказался темнокожий житель города.

Ситуация вызвала серьёзный резонанс среди известных горожан, многие из которых лично знают Мораниса и то, насколько он далёк от каких-либо конфликтов. По их предположению, актёру досталось только за то, что он белый. В качестве доказательств своей догадки они называют тот факт, что нападавший не был грабителем, он не пытался ничего украсть у актёра.