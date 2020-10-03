Школьники в Британии вынуждены замерзать на уроках из-за борьбы с коронавирусом

Школы пропускного режима. В Удмуртии нашли способ взимать с детей плату за вход в школы Ребёнок приходит в школу получать знания, но, чтобы попасть на урок, родителям нужно купить специальные карточки, брелоки или браслеты у компании-монополиста. Затем ребёнок идёт на переменке в столовую, но купить обед он может по карте только одного банка. И ещё у школьника должна быть определённая форма одежды, которую рекомендовано покупать у единственного производителя. Как зарабатываются миллионы на детях и кто эти миллионы получает?