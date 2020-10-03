Школьники в Британии вынуждены замерзать на уроках из-за борьбы с коронавирусом

Учебным заведениям Британии предписали усиленное проветривание классных кабинетов в целях профилактики коронавируса среди учащихся. Но это лишь добавило головной боли родителям, поскольку с занятий школьники возвращаются "синими и дрожащими". Об этом сообщает Daily Mail.
Школы пропускного режима. В Удмуртии нашли способ взимать с детей плату за вход в школыРебёнок приходит в школу получать знания, но, чтобы попасть на урок, родителям нужно купить специальные карточки, брелоки или браслеты у компании-монополиста. Затем ребёнок идёт на переменке в столовую, но купить обед он может по карте только одного банка. И ещё у школьника должна быть определённая форма одежды, которую рекомендовано покупать у единственного производителя. Как зарабатываются миллионы на детях и кто эти миллионы получает?
— Некоторые школы призывают учеников "научиться любить прохладу и свежесть" и надевать на учёбу "пальто, перчатки и тёплое бельё", чтобы согреться, — говорится в публикации.
Однако в школе Уаймондем Хай в графстве Норфолк любовь к "прохладе и свежести", судя по всему, зашла слишком далеко. Температура на улице в регионе снизилась до отметки в 13,5 градуса тепла, несмотря на это, окна в помещениях учебного заведения остались открытыми. Кроме того, школьникам запретили надевать верхнюю одежду, чтобы они "не отвлекались" от занятий.
Мама одного из учеников оказалась возмущена и шокирована, когда сын рассказал ей о происходящем в классе. Она задалась вопросом, неужели школьники могут нормально учиться, если у них с трудом получается говорить из-за переохлаждения.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве школьные каникулы в октябре продлятся 16 дней.
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