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"Отдыхает". Врач рассказал о лечении Трампа в военном госпитале

Американский лидер чувствует себя "очень хорошо".

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Фото © Zuma / ТАСС

Президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не требуется "дополнительный кислород", он принимает противовирусный препарат "Ремдесивир". Об этом сообщил лечащий врач политика Шон Конли.

Медик отметил, что Трамп чувствует себя "очень хорошо" и в настоящий момент "отдыхает".

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Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

Накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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Глава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.

Сейчас глава Штатов находится в военном госпитале в Мэриленде. В медицинском центре Уолтера Рида он пробудет несколько дней.

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Накануне стало известно, что глава Белого дома заразился CoViD-19.

"Ремдесивир" — первый препарат для лечения коронавируса, одобренный для использования в США. Он был создан в 2015 году как эффективное средство для лечения вирусных гепатитов. Патентом на его производство владеет компания Gilead Sciences из Калифорнии.

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