"Отдыхает". Врач рассказал о лечении Трампа в военном госпитале

Президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не требуется "дополнительный кислород", он принимает противовирусный препарат "Ремдесивир". Об этом сообщил лечащий врач политика Шон Конли.
Медик отметил, что Трамп чувствует себя "очень хорошо" и в настоящий момент "отдыхает".
Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.
Накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
Трампу ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусуГлава Штатов находится в хорошем расположении духа, при этом чувствует усталость.
Сейчас глава Штатов находится в военном госпитале в Мэриленде. В медицинском центре Уолтера Рида он пробудет несколько дней.
Twitter пригрозил блокировкой пользователям, желающим смерти ТрампуНакануне стало известно, что глава Белого дома заразился CoViD-19.
"Ремдесивир" — первый препарат для лечения коронавируса, одобренный для использования в США. Он был создан в 2015 году как эффективное средство для лечения вирусных гепатитов. Патентом на его производство владеет компания Gilead Sciences из Калифорнии.
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