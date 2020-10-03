"Отдыхает". Врач рассказал о лечении Трампа в военном госпитале

Президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не требуется "дополнительный кислород", он принимает противовирусный препарат "Ремдесивир". Об этом сообщил лечащий врач политика Шон Конли.

Медик отметил, что Трамп чувствует себя "очень хорошо" и в настоящий момент "отдыхает".

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

Сейчас глава Штатов находится в военном госпитале в Мэриленде. В медицинском центре Уолтера Рида он пробудет несколько дней.