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Россиянам напомнили, как правильно носить защитную маску

Многоразовые маски необходимо регулярно стирать, добавил эксперт.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Любая маска, будь она одноразовая или нет, с респиратором или сделанная своими руками, является барьером, в той или иной мере защищающим дыхательные пути от попадания вирусов. Однако защитные свойства наблюдаются, только если правильно ею пользоваться и хранить. Об этом рассказал член Общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.

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В ведомстве напомнили, что маска должна плотно закрывать как рот, так и нос, не оставляя зазоров.

Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски, — заявил он в интервью радио Sputnik.

Бровко отмечает, что многоразовые маски перед каждым использованием необходимо стирать, а одноразовые медицинские — постоянно менять. Носить их лучше в отдельном кармане сумки или одежды, чтобы избежать контакта с другими вещами.

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С людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.

Ранее в Турции россиянки тапкой избили медсестру после просьбы надеть маски.

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