Россиянам напомнили, как правильно носить защитную маску

Любая маска, будь она одноразовая или нет, с респиратором или сделанная своими руками, является барьером, в той или иной мере защищающим дыхательные пути от попадания вирусов. Однако защитные свойства наблюдаются, только если правильно ею пользоваться и хранить. Об этом рассказал член Общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.