Россиянам напомнили, как правильно носить защитную маску

Любая маска, будь она одноразовая или нет, с респиратором или сделанная своими руками, является барьером, в той или иной мере защищающим дыхательные пути от попадания вирусов. Однако защитные свойства наблюдаются, только если правильно ею пользоваться и хранить. Об этом рассказал член Общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.
Роспотребнадзор: Маска снижает риск заражения инфекциями в 1,8 разаВ ведомстве напомнили, что маска должна плотно закрывать как рот, так и нос, не оставляя зазоров.
— Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски, — заявил он в интервью радио Sputnik.
Бровко отмечает, что многоразовые маски перед каждым использованием необходимо стирать, а одноразовые медицинские — постоянно менять. Носить их лучше в отдельном кармане сумки или одежды, чтобы избежать контакта с другими вещами.
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