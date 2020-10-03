Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Twitter пригрозил блокировкой пользователям, желающим смерти Трампу

Накануне стало известно, что глава Белого дома заразился CoViD-19.

36

Представители социальной сети "Твиттер" заявили, что будут блокировать страницы тех пользователей, которые в своих постах желают смерти президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что соцсеть может пойти на такой шаг в соответствии с действующим с апреля правилом, регулирующим "оскорбительное поведение".

Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — видео

Политик уже прибыл в военный госпиталь в штате Мэриленд, где проведёт ближайшие несколько дней.

В заявлении "Твиттера" сказано, что контент, в котором человеку желают гибели, серьёзных телесных повреждений или смертельной болезни, противоречит правилам соцсети. При этом в компании отметили, что принудительные меры по каждому твиту принимать не будут.

Мы уделяем приоритетное внимание удалению контента, когда он имеет чёткий призыв к действию, который потенциально может нанести реальный вред, — уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь.

Неизвестный в костюме Халка уничтожил звезду Трампа на голливудской Аллее Славы

Ущерб от действий вандала составил около пяти тысяч долларов.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.