Twitter пригрозил блокировкой пользователям, желающим смерти Трампу

Представители социальной сети "Твиттер" заявили, что будут блокировать страницы тех пользователей, которые в своих постах желают смерти президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет New York Post.
Отмечается, что соцсеть может пойти на такой шаг в соответствии с действующим с апреля правилом, регулирующим "оскорбительное поведение".
Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своём состоянии и поблагодарил за поддержку — видеоПолитик уже прибыл в военный госпиталь в штате Мэриленд, где проведёт ближайшие несколько дней.
В заявлении "Твиттера" сказано, что контент, в котором человеку желают гибели, серьёзных телесных повреждений или смертельной болезни, противоречит правилам соцсети. При этом в компании отметили, что принудительные меры по каждому твиту принимать не будут.
— Мы уделяем приоритетное внимание удалению контента, когда он имеет чёткий призыв к действию, который потенциально может нанести реальный вред, — уточнили в организации.
Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь.
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