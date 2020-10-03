Twitter пригрозил блокировкой пользователям, желающим смерти Трампу

Представители социальной сети "Твиттер" заявили, что будут блокировать страницы тех пользователей, которые в своих постах желают смерти президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что соцсеть может пойти на такой шаг в соответствии с действующим с апреля правилом, регулирующим "оскорбительное поведение".

В заявлении "Твиттера" сказано, что контент, в котором человеку желают гибели, серьёзных телесных повреждений или смертельной болезни, противоречит правилам соцсети. При этом в компании отметили, что принудительные меры по каждому твиту принимать не будут.

— Мы уделяем приоритетное внимание удалению контента, когда он имеет чёткий призыв к действию, который потенциально может нанести реальный вред, — уточнили в организации.