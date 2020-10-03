Умер DJ Тони Кук

Популярный в Британии и США диджей Тони Кук, известный под псевдонимом Cookie Monsta, умер на 32-м году жизни. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Circus Records в соцсетях.
— Мы будем скучать по тебе, бро. Весь мир будет скучать, — сказано в заявлении лейбла.
The world will miss you Cookie, we will miss you brother. pic.twitter.com/lbir8HI9AM— Circus Records (@circus_records) October 2, 2020
Как пишет New York Post, в 2019 году музыкант после продолжительного затишья рассказал поклонникам, что решил отменить свой гастрольный тур и продлить паузу в выступлениях, поскольку безрезультатно "борется с проблемами психического здоровья".
Актёр из "Антикиллера" и "ДМБ" умер на ступеньках театра в МосквеВ учреждении он занимал должность руководителя художественно-постановочной части.
Тони выступал на сцене с 2008 года, тогда увидел свет его первый микстейп Maryland Chocolate Chip Mix, а в 2012 году вышел Riot! — его первый альбом.
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