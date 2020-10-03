Умер DJ Тони Кук

Популярный в Британии и США диджей Тони Кук, известный под псевдонимом Cookie Monsta, умер на 32-м году жизни. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Circus Records в соцсетях.

— Мы будем скучать по тебе, бро. Весь мир будет скучать, — сказано в заявлении лейбла.

The world will miss you Cookie, we will miss you brother. pic.twitter.com/lbir8HI9AM — Circus Records (@circus_records) October 2, 2020

Как пишет New York Post, в 2019 году музыкант после продолжительного затишья рассказал поклонникам, что решил отменить свой гастрольный тур и продлить паузу в выступлениях, поскольку безрезультатно "борется с проблемами психического здоровья".

Тони выступал на сцене с 2008 года, тогда увидел свет его первый микстейп Maryland Chocolate Chip Mix, а в 2012 году вышел Riot! — его первый альбом.