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Умер DJ Тони Кук

У музыканта были проблемы с психическим здоровьем.

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Фото © Twitter / New York Post

Популярный в Британии и США диджей Тони Кук, известный под псевдонимом Cookie Monsta, умер на 32-м году жизни. Об этом сообщил звукозаписывающий лейбл Circus Records в соцсетях.

Мы будем скучать по тебе, бро. Весь мир будет скучать, — сказано в заявлении лейбла.

Как пишет New York Post, в 2019 году музыкант после продолжительного затишья рассказал поклонникам, что решил отменить свой гастрольный тур и продлить паузу в выступлениях, поскольку безрезультатно "борется с проблемами психического здоровья".

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В учреждении он занимал должность руководителя художественно-постановочной части.

Тони выступал на сцене с 2008 года, тогда увидел свет его первый микстейп Maryland Chocolate Chip Mix, а в 2012 году вышел Riot! — его первый альбом.

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