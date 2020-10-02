Умер исполнитель песни "Старое кафе" Александр Кальянов

Ушёл из жизни советский и российский звукорежиссёр, певец, композитор, актёр, аранжировщик и продюсер Александр Кальянов. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила Алла Пугачёва.

— Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его, — написала она.

Музыкант скончался в 73 года. Он был лично знаком с Владимиром Высоцким, который оказал на Кальянова большое влияние. Однако, как признавался сам артист, его творческие "мама" и "папа" — это Алла Пугачёва и Игорь Николаев. Как певец он дебютировал в 1988 году на "Рождественских встречах" с песней "Старое кафе". Также артист трижды становился лауреатом премии "Шансон года".

Кроме того, Кальянов играл и в кино. Так, он появился на экране в музыкальном фильме "Новейшие приключения Буратино" в 1997 году в роли папы Карло, а также сыграл эпизодическую роль самого себя в сериале "Братаны-2".