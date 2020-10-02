В ВОЗ призвали не вводить в России жёсткие ограничения из-за коронавируса

— Большого локдауна нужно стараться максимально избежать. Важно осознавать и нести большую личную ответственность: соблюдать максимальную дистанцию, дезинфицировать руки, носить маски. Это и задача бизнеса — защищать сотрудников и клиентов, увеличить расстояние между ними и так далее , — рассказала она в интервью журналу Forbes .

По словам Вуйнович, вирус уже достаточно изучен, а система здравоохранения готова к нагрузкам, поэтому реакция на увеличение заболеваемости сейчас другая в отличие от той, что была в начале года. Серьёзные ограничения пагубно влияют как на экономику страны, так и на медицину, а это, в свою очередь, отражается на физическом и моральном состоянии россиян, считает представитель ВОЗ. Кроме того, локдауны влияют на психику людей, из-за чего проблемы появляются в социальной сфере.