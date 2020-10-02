В ВОЗ призвали не вводить в России жёсткие ограничения из-за коронавируса

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович призвала по возможности избегать решительных ограничительных мер в стране в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом.
— Большого локдауна нужно стараться максимально избежать. Важно осознавать и нести большую личную ответственность: соблюдать максимальную дистанцию, дезинфицировать руки, носить маски. Это и задача бизнеса — защищать сотрудников и клиентов, увеличить расстояние между ними и так далее, — рассказала она в интервью журналу Forbes.
По словам Вуйнович, вирус уже достаточно изучен, а система здравоохранения готова к нагрузкам, поэтому реакция на увеличение заболеваемости сейчас другая в отличие от той, что была в начале года. Серьёзные ограничения пагубно влияют как на экономику страны, так и на медицину, а это, в свою очередь, отражается на физическом и моральном состоянии россиян, считает представитель ВОЗ. Кроме того, локдауны влияют на психику людей, из-за чего проблемы появляются в социальной сфере.
Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в РоссииОна призвала поберечь себя и близких, а также отнестись с уважением к врачам, которые находятся на передовой борьбы с заболеванием.
Напомним, что в последние дни в России наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, ежедневный прирост превысил девять тысяч человек в сутки. И наихудшая ситуация наблюдается в Москве, где ежедневно выявляют свыше двух тысяч новых случаев. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничительных мер для некоторых категорий граждан, а также поручил работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. Собянин также пригрозил более жёсткими мерами, если москвичи не будут соблюдать масочный режим.
В свою очередь в Роспотребнадзоре призвали россиян избегать лишних поездок на общественном транспорте и сократить время нахождения в местах большого скопления людей. В ведомстве напомнили о важности гигиены и защитных средств, а также посоветовали вести здоровый образ жизни с целью профилактики CoViD-19.
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