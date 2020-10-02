Дочка во время игры случайно ударила папу, и только благодаря этому у него обнаружили рак груди

Я понял, что жизнь относительно коротка, поэтому стал чаще говорить да и выталкивать себя из зоны комфорта. Я рассказываю о своём опыте, желая помочь другим. Если это поможет спасти жизнь мужчине или женщине, оно того стоит. Мне не стыдно в этом признаваться. Самая бурная реакция, которую я получаю, когда люди слышат, что у меня рак груди, это: "Я не знал/а, что у мужчин тоже бывает такая болезнь"

Фил Олдерсон