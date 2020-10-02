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Дочка во время игры случайно ударила папу, и только благодаря этому у него обнаружили рак груди

Диагноз мужчины вызывал удивление у многих.

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Фото © Instagram / phil_zebedee_model

Когда в 2016 году иллюстратор Фил Олдерсон из Мерсисайда, Англия, играл со своей дочкой, она случайно угодила локтем ему в грудь. Тогда отец-одиночка заметил на ушибленном месте странную шишку. Но он и представить не мог, что это на самом деле. Два месяца мужчина обследовался и сдавал анализы, пока его не попросили сделать маммографию и биопсию. В итоге врачи озвучили совершенно неожиданный для британца диагноз: рак груди второй стадии.

Фото © Instagram / phil_zebedee_model

Фото © Instagram / phil_zebedee_model

Филу назначили мастэктомию — удаление молочной железы. Помимо опухоли пациенту также удалили лимфатический узел в подмышечной впадине, на который мог распространиться рак. По словам иллюстратора, ему повезло, что болезнь обнаружили на ранней стадии. Мужчине не потребовались лучевая или химиотерапия. Вместо этого ему прописали гормональную, которая должна была снизить риск рецидива.

Фото © Facebook / Phil Alderson

Фото © Facebook / Phil Alderson

Несмотря на то что 48-летний Фил до сих пор находится под наблюдением, он живёт обычной и даже более насыщенной жизнью. После пережитого опыта иллюстратор стал волонтёром в благотворительной организации, а также присоединился к модельному агентству Zebedee Management, которое активно сотрудничает в том числе с инвалидами, пишет Metro.

Фото © Facebook / Phil Alderson, Instagram / phil_zebedee_model

Фото © Facebook / Phil Alderson, Instagram / phil_zebedee_model

Я понял, что жизнь относительно коротка, поэтому стал чаще говорить да и выталкивать себя из зоны комфорта. Я рассказываю о своём опыте, желая помочь другим. Если это поможет спасти жизнь мужчине или женщине, оно того стоит. Мне не стыдно в этом признаваться. Самая бурная реакция, которую я получаю, когда люди слышат, что у меня рак груди, это: "Я не знал/а, что у мужчин тоже бывает такая болезнь"

Фил Олдерсон

Начальник из Google сломал руку, но диагноз поверг его в шок, когда он обратился к врачам

Теперь парень борется за свою жизнь.

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