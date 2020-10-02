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Няня ослепла на один глаз после того, как надела линзы влажными руками

В организм девушки проник паразит, который водится в водопроводной воде.

Фото © Facebook / justgiving

24-летняя няня Шарлотта Кларксон из Эдинбурга, Шотландия, страдала близорукостью и носила ночные линзы для восстановления зрения. Однако в итоге получила редкое заболевание и ослепла на один глаз, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Charlotte Clarkson

Фото © Facebook / Charlotte Clarkson

Во время рабочей поездки в Канаду девушка, как обычно, решила надеть на ночь линзы. Она помыла руки, но в этот раз не вытерла их насухо, а сразу приступила к ежевечерней процедуре. Наутро проснулась с ощущением, словно ей в глаз попала песчинка. А потом глаз и вовсе покраснел, воспалился и начал сильно болеть. Однако доктор заверил Шарлотту, что это ячмень. Через две недели другой врач подтвердил диагноз и прописал ей антибиотики.

Фото © Facebook / justgiving

Фото © Facebook / justgiving

Однако воспаление не проходило, к тому же яркий свет тоже стал вызывать у девушки боль. Тогда она обратилась к третьему специалисту. И он тоже поставил неправильный диагноз, решив, что у пациентки кератит, вызванный вирусом простого герпеса.

Он посмотрел на мой глаз под микроскопом и буквально вздрогнул: "О, боже мой". Тогда я поняла, что у меня точно не ячмень

Шарлотта Кларксон

Фото © Facebook / justgiving

Фото © Facebook / justgiving

Состояние девушки стало совсем ужасным. Её лицо распухло, она ослепла на правый глаз и проводила время в темноте. И только спустя шесть месяцев после первых симптомов медики поняли, в чём дело. У Шарлотты обнаружили акантамёбный кератит — заболевание, вызываемое амёбами Acanthamoeba, которые водятся в водопроводной воде и почве. Когда девушка надевала линзы влажными руками, паразит проник в роговицу. Пациентке потребовалось длительное лечение, прежде чем она снова смогла смотреть телевизор, читать и выходить на яркий свет. Но лекарства ей придётся принимать до сих пор.

Девушка, вырвавшая себе глаза под наркотиками, показала, как выглядит после установки протезов

Теперь бывшей наркозависимой не терпится наверстать всё, что она упустила в жизни.

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