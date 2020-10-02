Няня ослепла на один глаз после того, как надела линзы влажными руками

24-летняя няня Шарлотта Кларксон из Эдинбурга, Шотландия, страдала близорукостью и носила ночные линзы для восстановления зрения. Однако в итоге получила редкое заболевание и ослепла на один глаз, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Charlotte Clarkson

Во время рабочей поездки в Канаду девушка, как обычно, решила надеть на ночь линзы. Она помыла руки, но в этот раз не вытерла их насухо, а сразу приступила к ежевечерней процедуре. Наутро проснулась с ощущением, словно ей в глаз попала песчинка. А потом глаз и вовсе покраснел, воспалился и начал сильно болеть. Однако доктор заверил Шарлотту, что это ячмень. Через две недели другой врач подтвердил диагноз и прописал ей антибиотики.

Фото © Facebook / justgiving

Однако воспаление не проходило, к тому же яркий свет тоже стал вызывать у девушки боль. Тогда она обратилась к третьему специалисту. И он тоже поставил неправильный диагноз, решив, что у пациентки кератит, вызванный вирусом простого герпеса.

Он посмотрел на мой глаз под микроскопом и буквально вздрогнул: "О, боже мой". Тогда я поняла, что у меня точно не ячмень Шарлотта Кларксон

Фото © Facebook / justgiving