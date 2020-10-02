Депутат, предложившая родителям отпуск на время внеплановых каникул, рассказала, кто должен его оплатить

В этом году осенние каникулы в столице продлятся не одну, а две недели. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. В результате у многих родителей возникает вопрос: а с кем оставить детей? Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить на это время оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов. Соответствующие обращения поступили министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Сразу же появились два вопроса: кто оплатит эти дни и будут ли вычитать их из основного отпуска? Как правило, он составляет 28 календарных дней.
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— Родители учеников младших классов во время внеочередных школьных каникул в связи с коронавирусом должны получить дополнительную возможность отпуска по уходу за ребёнком, которая предоставляется государством в рамках поддержки семьи, — пояснила Лайфу Елена Строкова. — Входить в 28 календарных дней, предоставляемых работодателем, такой отпуск не будет, но при этом он должен им оплачиваться. Компенсировать затраты работодателя на это должно государство. Мы говорим о безопасности наших детей и безопасности семьи, в связи с этим ребёнок не может быть предоставлен самому себе во время внеплановых каникул.
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К тому же, по словам Елены Строковой, статистика по заболеваемости коронавирусом в Москве довольно пугающая. Ежедневно регистрируется всё больше случаев заражения, особенно среди детей.
— Именно поэтому ребёнок во время таких каникул должен сидеть дома, и задача родителя это проконтролировать. Папа или мама должны быть уверены, что семейный бюджет не пострадает в результате нахождения дома одного из родителей, — считает депутат.
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