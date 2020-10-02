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Девушка заплясала от радости, получив работу, и это видео уже развеселило 20 млн человек

Кей Кей думала, что никто её не заметит, но она совсем забыла о камерах видеонаблюдения.

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Фото © Instagram / dakara_spence

Забавным видео поделилась с подписчиками Дакара Спенс — менеджер в одном из спортбаров Джорджии, США. На собеседовании с Кей Кей она сообщила девушке, что та принята на работу, и проводила её до выхода. И лишь потом, проверив камеры видеонаблюдения, она обнаружила, что всё самое интересное осталось за дверью, пишет Lad Bible.

Видео © Instagram / dakara_spence

Кей Кей вне себя от счастья направилась к своей машине, когда замерла посреди парковки. Оглядевшись и удостоверившись, что никого поблизости нет, она исполнила радостный и забавный танец, который и поймали камеры. Позабавленная Дакара выложила это видео в TikTok, и там оно набрало больше 20 млн просмотров. Когда менеджер сообщила об этом девушке, та невероятно смутилась.

Фото © Instagram / dakara_spence

Фото © Instagram / dakara_spence

Ой блииин! Но я думала, что никто этого не увидит, — как я ошибалась! Спасибо за работу, кстати!

Кей Кей

Фото © Instagram / kalaxxyy_ и dakara_spence

Фото © Instagram / kalaxxyy_ и dakara_spence

В комментариях пользователи оценили энтузиазм девушки и похвалили Дакару за то, что та приняла её в штат. Ведь, судя по всему, Кей Кей очень энергичная и лёгкая на подъём. А её радость означает, что она будет ценить свою работу и выполнять её максимально качественно.

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В соцсетях не смогли удержаться от шуток, вызванных внешним видом мальчика.

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