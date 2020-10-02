Рианна разделась перед камерами журналистов, показав, какое нижнее бельё на ней сейчас надето

Популярная 32-летняя певица Рианна отодвинула сольную карьеру на второй план, посвятив всё своё время бизнесу. Звезда успешно занимается разработкой и продажей косметики и нижнего белья, которое всегда показывает на себе. На днях певица объявила о новой откровенной коллекции, в презентации которой приняли участие такие известные модели, как Ирина Шейк, Белла Хадид, Кара Делевинь и прочие.

Фото © Instagram / savagexfenty

Но фанатов артистки больше интересовало другое. Верная себе Рианна примерила своё творение, чем лишила поклонников дара речи. Певица выбрала крошечный комплект нижнего белья и колготки в сеточку. И в таком виде вышла к журналистам на презентацию. Слабые сердца фанатов спасло только то, что звезда сверху накинула кожаную куртку, которой удалось хоть что-то прикрыть.

Фото © Instagram / savagexfenty

Я ждал этого всю жизнь! Portalrihannanavy

Милая, выходи за меня уже, сколько можно Lemonsandappl3s

Меня аж всего трясёт! Courtneymayduka

Фото © Instagram / badgalriri