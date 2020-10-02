Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Рианна разделась перед камерами журналистов, показав, какое нижнее бельё на ней сейчас надето

Так певица прорекламировала одежду своего бренда, новая коллекция которого вышла на днях.

460

Фото © Instagram / savagexfenty

Популярная 32-летняя певица Рианна отодвинула сольную карьеру на второй план, посвятив всё своё время бизнесу. Звезда успешно занимается разработкой и продажей косметики и нижнего белья, которое всегда показывает на себе. На днях певица объявила о новой откровенной коллекции, в презентации которой приняли участие такие известные модели, как Ирина Шейк, Белла Хадид, Кара Делевинь и прочие.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Но фанатов артистки больше интересовало другое. Верная себе Рианна примерила своё творение, чем лишила поклонников дара речи. Певица выбрала крошечный комплект нижнего белья и колготки в сеточку. И в таком виде вышла к журналистам на презентацию. Слабые сердца фанатов спасло только то, что звезда сверху накинула кожаную куртку, которой удалось хоть что-то прикрыть.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Я ждал этого всю жизнь!

Portalrihannanavy

Милая, выходи за меня уже, сколько можно

Lemonsandappl3s

Меня аж всего трясёт!

Courtneymayduka

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Но нашлись и те самые преданные фанаты, которых Рианне не удалось отвлечь своими шикарными формами. Они, словно Хатико, ждут новый альбом певицы, который она обещает им уже четыре года. В марте 2020-го она выпустила совместный трек с певцом и рэпером PartyNextDoor, но это не смогло успокоить поклонников надолго.

Рианна в кружевном белье усложнила жизнь фанатам, показав свои формы в самых выгодных ракурсах

Так 32-летняя певица анонсировала пополнение в коллекции собственного бренда одежды.

Выбор редакции

Фанаты боялись за жизнь Рианны, увидев синяки на её лице, пока не узнали правду

7 сентября, 12:15

Настя Каменских в купальнике пожелала всем доброго утра, и фанаты позавидовали её мужу

вчера в 09:57

Кот добрался до забытого хозяином телефона, и эти селфи доведут до истерики любого

сегодня в 07:44

Глава центра Гамалеи рассказал, что делать при повышении температуры после прививки от CoViD-19

сегодня в 11:25

Звезда TikTok погибла от рук бывшего мужа, который сжёг её в прямом эфире, облив бензином

сегодня в 11:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.