Рианна в кружевном белье усложнила жизнь фанатам, показав свои формы в самых выгодных ракурсах

На популярную исполнительницу Рианну фанаты готовы смотреть часами, ведь такой фигурой может похвастаться не каждая девушка. Но певица всё делает ещё лучше, постоянно снимаясь в нижнем белье, одно другого откровеннее. В этот раз девушка поделилась новостями — у бренда Savage x Fenty появился новый комплект из жёлтого кружева. Для лучшей покупаемости Рианна продемонстрировала его на себе — и меньше чем за сутки бельё раскупили.

Фото © Instagram / savagexfenty

На новых фото певица снова позировала на веранде с живописным видом на пальмы. Чтобы не отвлекать подписчиков от соблазнительного кружевного белья, певица надела минимум украшений и сделала неяркий макияж. Но одного звезда не учла — все взгляды на фото притягивал отнюдь не новенький комплект, а шикарная фигура исполнительницы. Именно на это и указали фанаты в комментариях под постом.

Фото © Instagram / savagexfenty

Дорогая, ты снова ломаешь Интернет... rihannaxbrasil

Уровень сексуальности на этих фото указывает на вечер субботы, а не день рабочего дня, Ри! Я не был готов к такому! chrissytinaco

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Фото © Instagram / savagexfenty