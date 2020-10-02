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Что известно о самой красивой женщине 2020 года, которую называют королевой мелодрамы

Южнокорейскую актрису Сон Е Чжин признали самой красивой женщиной в мире в крупнейших социальных сетях.

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Фото © Msteam.co.kr

Южнокорейская актриса Сон Е Чжин признана общественностью самой красивой женщиной 2020 года по результатам серии опросов в Интернете и социальных сетях, проведённых Starmometer с 4 апреля по 22 мая 2020 года. Звезда "Аварийной посадки на тебя" получила в общей сложности 4,3 млн голосов от пользователей соцсетей Facebook, Twitter, Instagram и Online Poll. К слову, российская модель Ирина Шейк заняла только 71-е место.

Итак, представляем вам королеву мелодрам Сон Е Чжин

Фото © Instagram / yejinhand

Фото © Instagram / yejinhand

Ей 38 лет, и за её хрупкими и изящными плечами — два десятка успешных картин, где она сыграла главную или одну из главных ролей

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

Сон начинала как актриса дубляжа, но её первая роль в "Тайных слёзах" принесла ей всемирное признание

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

Она весит всего 45 кг при росте в 165 см, обожает музыку и книги, на её страницу в "Инстаграме" подписано 3,3 млн пользователей

Фото © Instagram / yejinhand

Фото © Instagram / yejinhand

Сон стала сверхвостребованной актрисой, потому что прекрасно справляется с ролями не только в блокбастерах, но и в малобюджетных картинах

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

В 2016 году к Сон пришло признание критиков: актриса получила статуэтку Buil Film Awards, а также премию Busan Film Critics Awards

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

В Южной Корее связи между актёрами воспринимаются аудиторией очень эмоционально

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

Актрисе приписывают роман с "южнокорейским Данилой Козловским" — актёром Хан Бином

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

После всемирного признания Сон решила покорить Голливуд. Сейчас она работает с Сэмом Уорингтоном, который исполнил главную роль в "Аватаре". Вместе они играют в фильме "Крест", который выйдет на экраны в 2021 году

Фото © Instagram / yejinhand

Фото © Instagram / yejinhand

История этой корейской актрисы — история роста популярности азиатского кино в мире

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

А также история роста сборов в Корее, Китае и других странах Азии, которые понемногу отжимают кассу у Голливуда

Фото © Msteam.co.kr

Фото © Msteam.co.kr

Сербская каратистка собирается покорить Голливуд, и одного взгляда достаточно, чтобы оценить её шансы

Сначала спортсменка стала моделью и телеведущей, а теперь получает предложения от кинопродюсеров.

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