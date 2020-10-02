Конькобежка из Иванова, которую травили за отдых на Бали, показала оттуда горячие фото

29-летняя конькобежка Елена Сохрякова вместе с коллегой Анной Черновой в середине марта отправились в отпуск на Бали. Однако грянула пандемия — и девушки на какое-то время застряли в Индонезии из-за отмены рейсов. Елена тогда отметила, что даже рада сложившимся обстоятельствам. Но затем пожаловалась на травлю со стороны пользователей.

Фото © Instagram / sohryakovalena

Теперь же спортсменка, вспоминая затянувшийся отдых, решила выложить знойные кадры, которые успела сделать среди живописных пейзажей. Девушка поделилась в "Инстаграме" снимками, где стоит на фоне яркой зелени, надев крошечное синее бикини. Конькобежка распустила волосы и похвасталась впечатляющими формами, приняв соблазнительные позы.

Фото © Instagram / sohryakovalena

На этот раз подписчики были более благосклонны и осыпали девушку комплиментами. Юзеры не могли не отметить, что у спортсменки отличная фигура, которую она умеет правильно преподнести.

Стало жарко 💁👍🏻 anastasia.ulyanova1101

Фото © Instagram / sohryakovalena

Прелесть!😍 delovshlype

Шикарно выглядишь, детка 😜🔥🔥🔥🌸🌸🌸💋💋💋 kusha82_