Конькобежка из Иванова, которую травили за отдых на Бали, показала оттуда горячие фото

29-летняя конькобежка Елена Сохрякова вместе с коллегой Анной Черновой в середине марта отправились в отпуск на Бали. Однако грянула пандемия — и девушки на какое-то время застряли в Индонезии из-за отмены рейсов. Елена тогда отметила, что даже рада сложившимся обстоятельствам. Но затем пожаловалась на травлю со стороны пользователей.
Теперь же спортсменка, вспоминая затянувшийся отдых, решила выложить знойные кадры, которые успела сделать среди живописных пейзажей. Девушка поделилась в "Инстаграме" снимками, где стоит на фоне яркой зелени, надев крошечное синее бикини. Конькобежка распустила волосы и похвасталась впечатляющими формами, приняв соблазнительные позы.
На этот раз подписчики были более благосклонны и осыпали девушку комплиментами. Юзеры не могли не отметить, что у спортсменки отличная фигура, которую она умеет правильно преподнести.
Стало жарко 💁👍🏻
Прелесть!😍
Шикарно выглядишь, детка 😜🔥🔥🔥🌸🌸🌸💋💋💋
Елена Сохрякова — представительница сборной России по конькобежному спорту, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м.
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