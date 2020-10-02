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Мошенники шантажируют российскую модель её интимными фото, которые нашли в переписке с парнем

Девушка не сразу поняла, с кем имеет дело.

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Фото © Telegram / Hue

Летом модель Юлия Кузнецова получила заманчивое предложение — поучаствовать в "Холостяке". Ей на электронную почту пришло письмо якобы от редакторов популярного шоу, пишет "360". Девушку пригласили на кастинг, однако потом заявили, что ей придётся заплатить некоторую сумму — в зависимости от того, как долго она хочет продержаться на проекте.

Фото © Telegram / Hue

Фото © Telegram / Hue

Заинтересованная в сотрудничестве модель частями отдала 76 тысяч рублей, прежде чем заподозрила неладное. Как оказалось, всё это время с девушкой общались мошенники, использующие название известного проекта для своих преступных схем.

Однако на этом всё не закончилось. После у Юлии взломали страницу в ВК. Девушку стали с разных аккаунтов шантажировать её интимными фото, которые нашли в переписке с парнем, отмечает телеграм-канал Hue. Изредка откровенные кадры посылали её друзьям и родным. Модель написала заявление в полицию, где ей посоветовали блокировать мошенников. Пока злоумышленников не нашли.

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Девушка пытается развестись с супругом, но при разрыве возникли новые проблемы.

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