Мошенники шантажируют российскую модель её интимными фото, которые нашли в переписке с парнем

Летом модель Юлия Кузнецова получила заманчивое предложение — поучаствовать в "Холостяке". Ей на электронную почту пришло письмо якобы от редакторов популярного шоу, пишет "360". Девушку пригласили на кастинг, однако потом заявили, что ей придётся заплатить некоторую сумму — в зависимости от того, как долго она хочет продержаться на проекте.

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Заинтересованная в сотрудничестве модель частями отдала 76 тысяч рублей, прежде чем заподозрила неладное. Как оказалось, всё это время с девушкой общались мошенники, использующие название известного проекта для своих преступных схем.